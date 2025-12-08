8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

सांभर झील में बड़ी संख्या में हुई मछलियों की मौत, मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचे डॉक्टर्स व अधिकारी

एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की सांभर झील एक बार फिर गंभीर पर्यावरणीय संकट से जूझ रही है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Dec 08, 2025

एआई से बनाई गई तस्वीर

एआई से बनाई गई तस्वीर

जयपुर। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की सांभर झील एक बार फिर गंभीर पर्यावरणीय संकट से जूझ रही है। विदेशी प्रवासी पक्षियों की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब नावां उपखंड मुख्यालय से सटे मोहनपुर क्षेत्र में झील किनारे सैकड़ों मृत मछलियां मिलने से हड़कंप मच गया। आज सुबह ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग और पशु चिकित्सालय विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। प्रारंभिक जांच में पानी के बढ़ते प्रदूषण और खारापन के तेज बढ़ाव को मुख्य कारण माना गया है।

सुबह झील पर पहुंचे पशु चिकित्सालय विभाग के डॉ. मोतीराम कुमावत ने बताया कि झील किनारे कुल 756 मृत मछलियां मिली हैं। इनमें अधिकांश मीठे पानी की प्रजाति थी। उनका कहना है कि बारिश के दौरान झील में मीठा पानी मिलने से यह प्रजातियां तेजी से बढ़ी थी, लेकिन अब जलस्तर घटने और नमक की मात्रा में असामान्य वृद्धि के कारण ये मछलियां मरने लगी हैं।

डॉ. कुमावत ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि झील में बोटूलिज्म और टॉक्सिन की आशंका भी सामने आई है। यह वही रसायन है, जिसे सांभर झील में कुछ साल पहले हजारों प्रवासी पक्षियों की मौत का कारण माना गया था। उनका कहना है कि रिफाइनरी और औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला रासायनिक कचरा ऐसे टॉक्सिन पैदा कर सकता है। अगर पानी ऐसे ही घटता रहा और प्रदूषण का स्तर बढ़ता गया तो मछलियों के साथ-साथ पक्षियों पर भी इसका भारी असर पड़ेगा।

नावां एसडीएम दिव्या सोनी ने बताया कि मछलियों की मौत की सूचना मिलते ही वन विभाग, पशु चिकित्सालय विभाग और प्रशासन की टीमें मौके पर भेज दी गई। झील के आसपास गश्त बढ़ा दी गई है ताकि किसी और खतरे को रोका जा सके। पानी के नमूने प्रयोगशाला भेजे जा चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट के बाद वास्तविक कारण स्पष्ट होगा। साथ ही मृत मछलियों को वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारित कराया जा रहा है, ताकि संक्रमण या अन्य प्रभाव झील क्षेत्र में न फैले। ग्रामीणों का कहना है कि झील का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। उद्योगों का रासायनिक कचरा, अवैध नमक उत्पादन और प्राकृतिक जलस्त्रोतों का घटता प्रवाह झील को लगातार खतरे में डाल रहा है।

ये भी पढ़ें

क्षमता से ज्यादा बच्चे स्कूल लेकर जा रही थी बालवाहिनियां, जजों ने पकड़ा, हुई सीज कार्रवाई और चालान, मची हलचल
जयपुर
वायरल वीडियो से बनाई गई तस्वीर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 11:12 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सांभर झील में बड़ी संख्या में हुई मछलियों की मौत, मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचे डॉक्टर्स व अधिकारी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

तीन दिन तक पुलिस तलाशती रही नदी में, शातिर ने किया सुसाइड का ड्रामा, फिर आरोपी मिला ट्रेन में

जयपुर

Pravasi Rajasthani Divas : विदेश में बसे राजस्थानी बदल सकता है प्रदेश का भाग्य, बने ब्रांड एम्बेसडर

Pravasi Rajasthani Divas 10 December Rajasthanis settled abroad can change Rajasthan fate become brand ambassadors
जयपुर

Jaipur: तीन कॉलोनियों में लेपर्ड अलर्ट; 20 मिनट तक भागदौड़ के बाद ओझल, दहशत में लोग

बजाज नगर में शावक लेपर्ड के पग मार्क देखते वनकर्मी, पत्रिका फोटो
जयपुर

Rajasthan: स्पेन से मंगवाए स्पाई कैमरे… परीक्षा केंद्र के अंदर ही पेपर लीक; नकल कर सरकारी नौकरी पाने वाले 4 और अरेस्ट

Paper-Leak-Scam
जयपुर

Rajasthan Census : जनगणना का कार्य नहीं करने या बाधा डालने पर ₹1000 जुर्माना, 3 साल सजा, अधिसूचना जारी

Rajasthan Census work not doing or obstructing ₹1000 fine imprisonment 3 years
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.