Jaigarh Fest: जयगढ़ हैरिटेज फेस्टिवल सपोर्टेड बाय राजस्थान पत्रिका रहा, इतिहास पर हुई बात, तो संगीत ने घोली मिठास

फेस्टिवल में शाम को 'कारीगर स्पॉटलाइट' सत्र में राजस्थानी लोक कलाकार चुग्गे खान ने प्रस्तुति से श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत 'बालमजी म्हारा, साहिबजी म्हारा, झिरमिर बरसे मेव…' की प्रस्तुति के साथ की। इसके बाद उन्होंने 'म्हारो हेलो सुणज्यो रामा पीर… घर-घर होवे पूजा थारी, गांव-गांव गुण गावां…' की प्रस्तुति दी तो श्रोता भी सुर से सुर मिलाते नजर आए। जैसे ही उन्होंने 'मैं तो पिया से नैना मिला आयी रे.. ढोला से नैना मिला आयी रे…' की प्रस्तुति दी तो श्रोता नाचने लग गए।