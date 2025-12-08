Pravasi Rajasthani Divas : विदेश में बसे राजस्थानी बदल सकता है प्रदेश का भाग्य, बने ब्रांड एम्बेसडर

Pravasi Rajasthani Divas : विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानी अपनी मिट्टी से भावनात्मक नाता बनाए रखते हुए राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे न सिर्फ संस्कृति को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि निवेश, कौशल और वैश्विक साझेदारियों के नए अवसर भी जोड़ रहे हैं। उनका मानना है कि प्रवासी समुदाय में अनुभव और क्षमता की बड़ी शक्ति है, जिसे सही दिशा मिले तो राजस्थान की प्रगति को नई गति मिल सकती है।