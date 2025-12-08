8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Pravasi Rajasthani Divas : विदेश में बसे राजस्थानी बदल सकता है प्रदेश का भाग्य, बने ब्रांड एम्बेसडर

Pravasi Rajasthani Divas : राजस्थान में प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को होगा। तैयारियां पूरी हो गईं हैं। माना जा रहा है कि विदेश में बसे राजस्थानी बदल सकता है राजस्थान का भाग्य। प्रवासी डॉ. पूर्णिमा वोरिया व राणा हरगोविंद सिंह ने क्या कहा, जानिए।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 08, 2025

Pravasi Rajasthani Divas 10 December Rajasthanis settled abroad can change Rajasthan fate become brand ambassadors

प्रवासी राजस्थानी दिवस का ग्राफिक्स। फोटो पत्रिका

Pravasi Rajasthani Divas : विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानी अपनी मिट्टी से भावनात्मक नाता बनाए रखते हुए राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे न सिर्फ संस्कृति को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि निवेश, कौशल और वैश्विक साझेदारियों के नए अवसर भी जोड़ रहे हैं। उनका मानना है कि प्रवासी समुदाय में अनुभव और क्षमता की बड़ी शक्ति है, जिसे सही दिशा मिले तो राजस्थान की प्रगति को नई गति मिल सकती है।

प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन इसी विश्वास का मंच है, जहां नीति, निवेश और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सरल बनाने की दिशा में उम्मीदें जग रही हैं। उनका कहना है कि पारदर्शी और सरल प्रक्रिया मिले तो वे स्वयं निवेश करने के साथ अपने वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से बड़े निवेशकों और व्यावसायिक घरानों को भी राजस्थान से जोड़ पाएंगे। इसके लिए सरकार को एक स्पष्ट रोडमैप देना होगा।

रिश्तों और भरोसे से बनेगी अंतरराष्ट्रीय साझेदारी - डॉ. पूर्णिमा वोरिया

अमेरिका में बुश और ओबामा प्रशासन के साथ काम कर चुकीं और नेशनल यूएस-इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सीईओ डॉ. पूर्णिमा वोरिया 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन में राजस्थान के लिए वैश्विक निवेश साझेदारी का खाका पेश करेंगी। राजस्थान मूल की इंडो-अमरीकन उद्योगपति डॉ. वोरिया का कहना है एनयूआइसीसी के 9,200 सदस्य हैं और कई निवेशक और विशेषज्ञ जयपुर आएंगे।

राजस्थान फाउंडेशन के साथ मिलकर वे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, तकनीकी क्षेत्रों में विदेशी निवेश आकर्षित करने पर काम कर रही हैं। उनका कहना है कि बड़ी साझेदारियां रिश्तों और भरोसे से बनती हैं और यही नेटवर्क अब राजस्थान के काम आएगा। वे ‘रूट्स-टूराजस्थान’, डिजिटल क्लासेज और यूथ एम्बेसडर जैसे कार्यक्रम शुरू कर रही हैं।

कौशल, भाषा और दृष्टिकोण से ही विदेश में सफलता - राणा हरगोविंद सिंह

जर्मनी के म्यूनिख में बसे राणा हरगोविंद सिंह का मानना है कि यह सम्मेलन प्रवासियों के लिए नीतिगत बदलाव का महत्वपूर्ण मंच बन सकता है। विदेश में रहने वाले लोग अक्सर निवेश, नीतियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से दूर हो जाते हैं। ऐसे में यह मंच उन्हें स्पष्ट निवेश मार्गदर्शन, नीति की सरल व्याख्या, कानूनी सहायता और प्रशासनिक सहयोग प्रदान कर सकता है।

राणा कहते हैं कि विदेश में सफलता केवल डिग्री पर नहीं, बल्कि कौशल, भाषा ज्ञान और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। युवाओं को अंग्रेजी या जर्मन जैसी भाषाओं में दक्षता हासिल करनी चाहिए।

राजस्थान शिक्षा और स्किल डवलपमेंट के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षकों और निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। डिफेंस कॉरिडोर, टेनोलॉजी, पर्यटन, विरासत और संस्कृति में भी अपार संभावनाएं हैं।

ये भी पढ़ें

CM Kisan Samman Nidhi : किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, सरकार बढ़ाने जा रही किश्त की राशि, जानिए कितने आएंगे खाते में
जयपुर
Rajasthan CM Kisan Samman Nidhi 76 lakh farmers Bhajan Lal Government will increase ₹3000 more wages

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 10:34 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Pravasi Rajasthani Divas : विदेश में बसे राजस्थानी बदल सकता है प्रदेश का भाग्य, बने ब्रांड एम्बेसडर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

तीन दिन तक पुलिस तलाशती रही नदी में, शातिर ने किया सुसाइड का ड्रामा, फिर आरोपी मिला ट्रेन में

जयपुर

सांभर झील में बड़ी संख्या में हुई मछलियों की मौत, मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचे डॉक्टर्स व अधिकारी

एआई से बनाई गई तस्वीर
जयपुर

Jaipur: तीन कॉलोनियों में लेपर्ड अलर्ट; 20 मिनट तक भागदौड़ के बाद ओझल, दहशत में लोग

बजाज नगर में शावक लेपर्ड के पग मार्क देखते वनकर्मी, पत्रिका फोटो
जयपुर

Rajasthan: स्पेन से मंगवाए स्पाई कैमरे… परीक्षा केंद्र के अंदर ही पेपर लीक; नकल कर सरकारी नौकरी पाने वाले 4 और अरेस्ट

Paper-Leak-Scam
जयपुर

Rajasthan Census : जनगणना का कार्य नहीं करने या बाधा डालने पर ₹1000 जुर्माना, 3 साल सजा, अधिसूचना जारी

Rajasthan Census work not doing or obstructing ₹1000 fine imprisonment 3 years
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.