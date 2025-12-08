Indigo Airlines Crisis : राजस्थान में इंडिगो एयरलाइन का संकट बरकरार, टैक्सी और बस चालकों ने उठाया मौके का फायदा, दो से तीन गुना बढ़ाया किराया

Indigo Airlines Crisis : राजस्थान में इंडिगो एयरलाइन का संकट पांचवें दिन भी जारी रहा। जयपुर में रविवार को 28 फ्लाइट का संचालन रद्द रहा। इसके अलावा दो दर्जन से ज्यादा फ्लाइट्स घंटों देरी से संचालित हुईं। उधर, उदयपुर से मुंबई और हैदराबाद जाने वाली दोनों उड़ानें भी रद्द कर दी गईं, जोधपुर में 4 उड़ानें रद्द कर दी गईं। इससे यात्री काफी परेशान नजर आए। एयरलाइंस पर आए इस संकट के बाद यात्रियों ने टैक्सी व बस का रुख किया, लेकिन वहां भी निराश नजर आए। टैक्सी और निजी बस संचालकों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाकर अपने किराए में दो से तीन गुना तक वृद्धि कर दी है।