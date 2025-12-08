8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika Logo

जयपुर

Indigo Airlines Crisis : राजस्थान में इंडिगो एयरलाइन का संकट बरकरार, टैक्सी और बस चालकों ने उठाया मौके का फायदा, दो से तीन गुना बढ़ाया किराया

Indigo Airlines Crisis : राजस्थान में इंडिगो एयरलाइन का संकट अभी जारी है। यात्री इससे काफी परेशान नजर आए। एयरलाइंस पर आए इस संकट के बाद यात्रियों ने टैक्सी व बस का रुख किया। लेकिन टैक्सी और निजी बस संचालकों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाकर अपने किराए में दो से तीन गुना तक वृद्धि कर दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 08, 2025

Rajasthan Indigo Airlines crisis continues taxi and bus drivers hike fares two to three times

फाइल फोटो पत्रिका

Indigo Airlines Crisis : राजस्थान में इंडिगो एयरलाइन का संकट पांचवें दिन भी जारी रहा। जयपुर में रविवार को 28 फ्लाइट का संचालन रद्द रहा। इसके अलावा दो दर्जन से ज्यादा फ्लाइट्स घंटों देरी से संचालित हुईं। उधर, उदयपुर से मुंबई और हैदराबाद जाने वाली दोनों उड़ानें भी रद्द कर दी गईं, जोधपुर में 4 उड़ानें रद्द कर दी गईं। इससे यात्री काफी परेशान नजर आए। एयरलाइंस पर आए इस संकट के बाद यात्रियों ने टैक्सी व बस का रुख किया, लेकिन वहां भी निराश नजर आए। टैक्सी और निजी बस संचालकों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाकर अपने किराए में दो से तीन गुना तक वृद्धि कर दी है।

आसमान पहुंचा टैक्सी किराया

जयपुर से दिल्ली तक का टैक्सी किराया 6-7 हजार से अब 12 हजार और वोल्वो बस का किराया एक हजार से बढ़ाकर करीब दो हजार रुपए कर दिया गया है। जोधपुर से जयपुर, पुणे और हैदराबाद जाने वाली बसों में किराया 1200 रुपए से लेकर 6 हजार रुपए तक कर दिया है।

विमानों का संचालन फिर से बढ़ा रहा है इंडिगो

इंडिगो फ्लाइट्स के कैंसिलेशन की वजह से बीते कई दिनों से मची अफरा-तफरी के बाद अब हालात सुधर रहे हैं। इंडिगो धीरे-धीरे अपने विमानों का संचालन फिर से बढ़ा रहा है, जिससे जल्दी ही स्थिति नॉर्मल होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि रविवार को भी यात्रियों की परेशानी दूर नहीं हुई।

यात्रियों को 610 करोड़ रुपए रिफंड किए

इंडिगो ने 1500 से ज्यादा फ्लाइट संचालित करने का दावा किया, लेकिन 650 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हो गई। दिल्ली, जयपुर, मुंबई, चेन्नई, बेंगलूरु, अहमदाबाद और कोलकाता सहित देशभर के अनेक एयरपोर्टाें पर अफरातफरी का आलम रहा। इस बीच रविवार शाम तक एयरलाइन ने यात्रियों को 610 करोड़ रुपए रिफंड कर दिए हैं।

Updated on:

08 Dec 2025 08:56 am

Published on:

08 Dec 2025 08:35 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Indigo Airlines Crisis : राजस्थान में इंडिगो एयरलाइन का संकट बरकरार, टैक्सी और बस चालकों ने उठाया मौके का फायदा, दो से तीन गुना बढ़ाया किराया

