Indigo Airlines Crisis : राजस्थान में इंडिगो एयरलाइन का संकट बरकरार, टैक्सी और बस चालकों ने उठाया मौके का फायदा, दो से तीन गुना बढ़ाया किराया

Indigo Airlines Crisis : राजस्थान में इंडिगो एयरलाइन का संकट पांचवें दिन भी जारी रहा। जयपुर में रविवार को 28 फ्लाइट का संचालन रद्द रहा। इसके अलावा दो दर्जन से ज्यादा फ्लाइट्स घंटों देरी से संचालित हुईं। उधर, उदयपुर से मुंबई और हैदराबाद जाने वाली दोनों उड़ानें भी रद्द कर दी गईं, जोधपुर में 4 उड़ानें रद्द कर दी गईं। इससे यात्री काफी परेशान नजर आए। एयरलाइंस पर आए इस संकट के बाद यात्रियों ने टैक्सी व बस का रुख किया, लेकिन वहां भी निराश नजर आए। टैक्सी और निजी बस संचालकों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाकर अपने किराए में दो से तीन गुना तक वृद्धि कर दी है।
जयपुर से दिल्ली तक का टैक्सी किराया 6-7 हजार से अब 12 हजार और वोल्वो बस का किराया एक हजार से बढ़ाकर करीब दो हजार रुपए कर दिया गया है। जोधपुर से जयपुर, पुणे और हैदराबाद जाने वाली बसों में किराया 1200 रुपए से लेकर 6 हजार रुपए तक कर दिया है।
इंडिगो फ्लाइट्स के कैंसिलेशन की वजह से बीते कई दिनों से मची अफरा-तफरी के बाद अब हालात सुधर रहे हैं। इंडिगो धीरे-धीरे अपने विमानों का संचालन फिर से बढ़ा रहा है, जिससे जल्दी ही स्थिति नॉर्मल होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि रविवार को भी यात्रियों की परेशानी दूर नहीं हुई।
इंडिगो ने 1500 से ज्यादा फ्लाइट संचालित करने का दावा किया, लेकिन 650 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हो गई। दिल्ली, जयपुर, मुंबई, चेन्नई, बेंगलूरु, अहमदाबाद और कोलकाता सहित देशभर के अनेक एयरपोर्टाें पर अफरातफरी का आलम रहा। इस बीच रविवार शाम तक एयरलाइन ने यात्रियों को 610 करोड़ रुपए रिफंड कर दिए हैं।
