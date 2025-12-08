किशोरावस्था में ‘लिव-इन’: स्वतंत्रता या जोखिम?

सॉल डी. हॉफमैन एवं रेबेका ए. मेनार्ड की संपादित पुस्तक "किड्स हैविंग किड्स: इकॉनॉमिक कॉस्ट्स एंड सोशल कन्सीक्वेंसेज ऑफ टीन प्रेग्नेंसी' स्पष्ट रूप से बताती है कि किशोरावस्था में गर्भधारण केवल किशोरी मां और युवा पिता के जीवन को प्रभावित ही नहीं करता है, बल्कि पूरे समाज और अर्थव्यवस्था पर गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। यह पुस्तक चेतावनी देती है कि शारीरिक और मानसिक परिपक्वता तथा आर्थिक स्वावलंबनता को पाए बगैर माता-पिता बनना उज्जवल भविष्य की संभावनाओं को खत्म कर देता है। 2011 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल चाइल्ड एंड अडोलसेंट साइकोलॉजी में प्रकाशित शोध 'डिप्रेसिव सिम्पटम्स एंड रोमैंटिक रिलेशनशिप क्वालिटीज इन एडोलसेंस' सिद्ध करता है कि किशोर संबंधों में अनुभव होने वाली निकटता और 'हम एक-दूसरे को पूरी तरह समझते हैं' वाली धारणा अक्सर सतही होती है। अध्ययन में यह पाया गया कि वही संबंध जिनमें किशोर सुरक्षित महसूस करते हैं, वास्तव में अविश्वास, गलतफहमियों और भावनात्मक निर्भरता से भरे रहते हैं। यह शोध स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि 'सुरक्षित महसूस करना' और 'वास्तव में सुरक्षित होना' दोनों अलग बातें हैं। वहीं 2018 में चाइल्ड डेवलपमेंट में प्रकाशित शोध 'लॉन्ग-टर्म रिस्क्स एंड पॉसिबल बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद लेट एडोलसेंट रोमैंटिक रिलेशनशिप क्वालिटी' यह दिखाता है कि किशोर लिव इन संबंधों का प्रारंभिक उत्साह अस्थायी होता है, जबकि उनके भीतर छिपे तनावपूर्ण पहलू भविष्य में मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिरता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे संबंधों में पाए गए संघर्ष और भावनात्मक असंतुलन आगे चलकर आत्म-सम्मान में कमी, अवसाद, सामाजिक अस्थिरता और संबंध-विघटन के बढ़े हुए जोखिम से जुड़ते हैं। शोध यह भी बताता है कि किशोर अक्सर अपनी भावनात्मक अपरिपक्वता को 'परिपक्व प्रेम' समझ बैठते हैं, जिससे वे जोखिमों को पहचान नहीं पाते। यह दोनों शोध यह बताने के लिए काफी है कि किशोर लिव-इन संबंधों में जो सुरक्षा, स्वतंत्रता और भावनात्मक मजबूती का अनुभव होता है, वह प्राय: एक भ्रम होता है। वास्तविकता यह है कि कम उम्र में बने ऐसे संबंध मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य के संबंध-जीवन के लिए जोखिमपूर्ण साबित हो सकते हैं।