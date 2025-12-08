MP की ‘राज्यमंत्री’ गांजा तस्करों को दे रहीं संरक्षण, पूर्व विधायक ने लगाए गंभीर आरोप

MP News: मध्यप्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में अवैध नशे की तस्करी करने वाले गिरोह को यूपी के बांदा जिले की नरैनी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस गिरफ्त में मध्यप्रदेश की राज्यमंत्री का बहनोई समेत 5 अंतरराज्यीय तस्कर आए थे। जिसको लेकर रैगांव विधानसभा की पूर्व विधायक कल्पना वर्मा ने प्रतिमा बागरी पर संरक्षण देने का आरोप लगाया है।
पूर्व विधायक कल्पना वर्मा ने रैगांव विधायक और राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ मध्यप्रदेश सरकार नशा विरोध अभियान चलाकर वाहवाही में मस्त है। दूसरी तरफ मध्यप्रदेश शासन की राज्यमंत्री और रैगांव विधायक के सगे-संबंधी शराब-गांजा, नशीली कफ सिरप की तस्करी में संलिप्पता है। कहीं न कहीं राज्यमंत्री जी का संरक्षण इन्हें प्राप्त।
आगे पूर्व विधायक ने कहा कि अभी हाल ही में यूपी पुलिस ने इनके सगे रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है। इन्हीं की विधानसभा के सिंहपुर थाने में इनके ही बहनोई के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट का मामला दर्ज है। पुलिस जांच में सिंडीकेट के 35 लाख रुपए की कफ सिरप की रूप में कुछ वर्षों के भीतर 5 करोड़ की खरीदी व बिक्री का खरीदी के बहनोई के खाते में पाया गया था। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करती हूं कि ये सब बंद जाए। और जो लोग इसमें शामिल हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
जानकारी के मुताबिक, तीन दिन पहले एसपी पलाश बंसल के निर्देश पर नरैनी पुलिस गश्त कर रही थी। तभी नरैनी-कालिंजर रोड में पेट्रोल पंप के पास कुछ संदिग्ध दिखे। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर संदिग्धों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान और वाहन को डिग्गी से गांजा बरामद हुआ। साथ ही एक अवैध हथियार मिला। ऐसे में पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने ले गई। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मामला कायम कर जेल भेज दिया है।
पुलिस की गिरफ्त में आए राज्यमंत्री के बहनोई दीपक सिंह राजावत पिता रजनीरा निवासी उजरौधा थाना रैगांव और सैलेन्द्र मंदिर दोनों सतना जिले के निवासी पिता सुरेन्द्र निवासी उगरी हनुमान है। इसी तरह बुद्धविलास पिता बोधन निवासी मढ़ाव जिला बांदा, महिपत मिता मूलचन्द्र निवासी बड़ेहा जिला बांदा) और अभिलाष पिता बीरेन्द्र निवासी खरौली जिला बांदा को पकड़ा है।
राज्यमंत्री के बहनोई के खिलाफ सिंहपुर थाने में एनडीपीएस का मामला दर्ज है। वह नशीली कफ सिंहपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट का सिरप की तस्करी में गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस जांच में सिंडीकेट के 35 लाख रुपए की कफ सिरप की रूप में कुछ वर्षों के भीतर 5 करोड़ की खरीदी व बिक्री का ट्रांजेक्शन दीपक सिंह के खाते में पाया गया था।
