MP की ‘राज्यमंत्री’ गांजा तस्करों को दे रहीं संरक्षण, पूर्व विधायक ने लगाए गंभीर आरोप

पूर्व विधायक कल्पना वर्मा ने रैगांव विधायक और राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ मध्यप्रदेश सरकार नशा विरोध अभियान चलाकर वाहवाही में मस्त है। दूसरी तरफ मध्यप्रदेश शासन की राज्यमंत्री और रैगांव विधायक के सगे-संबंधी शराब-गांजा, नशीली कफ सिरप की तस्करी में संलिप्पता है। कहीं न कहीं राज्यमंत्री जी का संरक्षण इन्हें प्राप्त।



आगे पूर्व विधायक ने कहा कि अभी हाल ही में यूपी पुलिस ने इनके सगे रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है। इन्हीं की विधानसभा के सिंहपुर थाने में इनके ही बहनोई के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट का मामला दर्ज है। पुलिस जांच में सिंडीकेट के 35 लाख रुपए की कफ सिरप की रूप में कुछ वर्षों के भीतर 5 करोड़ की खरीदी व बिक्री का खरीदी के बहनोई के खाते में पाया गया था। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करती हूं कि ये सब बंद जाए। और जो लोग इसमें शामिल हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।