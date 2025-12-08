सांभर झील सैकड़ों मछलियों की मौत

रेस्क्यू कार्य में जुटे विभागीय कर्मचारियों ने बताया कि सुबह झील किनारे व सतह पर बहकर आई मृत मछलियां नजर आई। वन व पशुपालन विभाग की रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। कर्मचारियों ने मृत मछलियों को कट्टों में भरकर हटाना शुरू किया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि झील के पानी में रासायनिक बदलाव, प्रदूषण या तापमान में असामान्य उतार-चढ़ाव से यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मछलियों के मरने की वास्तविक स्थिति का खुलासा झील के पानी व मृत मछलियों के सैम्पल की जांच रिपोर्ट आने पर होगा।