पदोन्नति की धीमी गति : सूची में शामिल 22 में से 13 कांस्टेबल सेवानिवृत्त, दो की हो गई मृत्यु

नागौर एसपी की ओर से प्रक्रिया तेज करने की घोषणा के बाद पुलिसकर्मियों में उम्मीद जगी है कि अब पदोन्नति के मामलों पर वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस कदम से न केवल विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार आएगा, बल्कि पुलिसकर्मियों का मनोबल भी बढ़ेगा। पुलिसकर्मियों ने मांग की है कि पदोन्नति प्रक्रिया को समयबद्ध करने के लिए स्थायी कार्ययोजना बनाई जाए और हर वर्ष की स्क्रीनिंग निर्धारित समयसीमा में पूरी की जाए। इससे सेवा के दौरान मिलने वाले अवसरों का लाभ सभी पात्र कर्मियों को सही समय पर प्राप्त हो सकेगा। गौरतलब है कि एसपी कच्छावा ने नागौर में ज्वाइन करने के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि वे पदोन्नति की प्रक्रिया को गति देंगे।