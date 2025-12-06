नागौर में बने यूआईटी तो हो सुनियोजित विकास

गौरतलब है कि नागौर पश्चिमी राजस्थान का एक प्रमुख जिला मुख्यालय है, जहां तीन रीको औद्योगिक क्षेत्र, तीन आरओबी, रिंग रोड तथा तेजी से बढ़ता शहरी क्षेत्र मौजूद है। वर्तमान में नागौर एवं बासनी क्षेत्र की आबादी 2 लाख से अधिक है, जो वर्ष 2050 तक 5 लाख के पार पहुंचने का अनुमान है। शहर का विस्तार ताऊसर, चेनार, डूकोसी, अमरपुरा, गोगेलाव, मानासर और अठियासन जैसे आसपास के गांवों तक फैल चुका है। तेजी से कट रही नई कॉलोनियों के चलते शहर में अव्यवस्थित शहरीकरण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि नागौर में यूआईटी का गठन समय की मांग है। जिससे मास्टर प्लान के अनुरूप और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सुनियोजित विकास को गति मिले।