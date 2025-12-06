नागौर में सड़क हादसों की भयावह तस्वीर: दुर्घटनाएं कम, मौतें प्रदेश औसत से दोगुनी

विश्लेषण बताता है कि जिले में ओवरस्पीडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाना, शराब पीकर ड्राइविंग, अवैध ओवरलोडिंग और खराब सड़कें, तेज रोशनी वाली एलईडी लाइटें दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क किनारे सुरक्षा अवसंरचना का अभाव भी दुर्घटनाओं को गंभीर बना रहा है। कई मामलों में समय पर चिकित्सकीय सहायता न मिलने से भी मृतकों की संख्या बढ़ जाती है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से 2025 तक हुए कुल सडक़ हादसों में 80 फीसदी हादसे ग्रामीण क्षेत्र में तथा 20 फीसदी हादसे शहरी क्षेत्र में हुए हैं, वहीं मौतों के मामले में 86 फीसदी मौत ग्रामीण क्षेत्र के हादसों में और 14 फीसदी मौतें शहरी क्षेत्र के हादसों में हुई है। यानी गांव में हुए हादसों के घायलों को अस्पताल पहुंचने में देरी हुई, जिसके कारण मौत का औसत ज्यादा रहा।