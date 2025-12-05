Nagaur patrika…जिले में पेयजल संकट गहराया: आधी आबादी तक पहुंच रहा दूषित पानी

क्या हैं स्वच्छ पानी के मानदंड

स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ मानक तय किए हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है।

पानी की शुद्धता जल में कोई भी हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस या रासायनिक पदार्थ नहीं होने चाहिए। पीएच स्तर पानी का पीएच स्तर 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए, ताकि वह पीने योग्य रहे। क्लोरीन की मात्रा पानी में क्लोरीन की मात्रा 0.2 से 0.5 मिग्रा प्रति लीटर के बीच होनी चाहिए, ताकि बैक्टीरिया और वायरस का नाश हो सके। लवणता पानी में घुले हुए खनिजों की मात्रा 500 मिग्रा प्रति लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। पानी का स्वाद और गंध पानी में किसी भी प्रकार की अप्रिय गंध या स्वाद नहीं होना चाहिए। वॉटर टेम्परेचर पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, ताकि उसमें किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया का विकास न हो।