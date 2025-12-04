Navy Day: 20 साल की उम्र में राजस्थान से नेवी में पहली महिला तकनीकी अधिकारी बनी थी रक्षिता राठौड़, जानें सक्सेस मंत्र

रक्षिता राठौड़ की मां पुष्पा रानी और पिता राजेंद्र राठौड़ शिक्षक हैं। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया और उसकी पसंद पर कभी कोई दबाव नहीं डाला। शुरू में उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए साइंस-बायो विषय दिलवाया था लेकिन बेटी की इच्छा नौसेना में जाने की थी तो सब्जेक्ट चेंज करवा दिया। परबतसर जैसे छोटे से गांव से आने वाली रक्षिता अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता-पिता को देती हैं। उनके परिवार से पहले कोई भी नौसेना में नहीं गया था।