4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Navy Day: 20 साल की उम्र में राजस्थान से नेवी में पहली महिला तकनीकी अधिकारी बनी थी रक्षिता राठौड़, जानें सक्सेस मंत्र

Success Story: 20 साल की उम्र में भारतीय नौ सेना में तकनीकी अधिकारी (सब लेफ्टिनेंट) रक्षिता राठौड़ की सफलता की कहानी।

less than 1 minute read
Google source verification

नागौर

image

Akshita Deora

Dec 04, 2025

Rakshita-Rathore

माता-पिता के साथ रक्षिता राठौड़ की फोटो: पत्रिका

Inspirational Story Of Rakshita Rathore: भारतीय नौसेना में 20 साल की उम्र में तकनीकी अधिकारी (सब लेफ्टिनेंट) बनकर रक्षिता राठौड़ ने एक नया इतिहास रचा था। वह राजस्थान से भारतीय नौसेना में पहली महिला तकनीकी अधिकारी हैं। उनकी यह उपलब्धि न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे देश की युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ी प्रेरणा का स्रोत है।

ये बताया सक्सेस मंत्र

रक्षिता राठौड़ का जीवन का एकमात्र लक्ष्य भारतीय सेना में देश की सेवा करना था। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की। सफलता का मंत्र बताते हुए उन्होंने कहा कि 'सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर जीवन में अपनी रुचि के विषय पर मेहनत की जाए, तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है।'

माता-पिता ने दिया पूरा साथ

रक्षिता राठौड़ की मां पुष्पा रानी और पिता राजेंद्र राठौड़ शिक्षक हैं। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया और उसकी पसंद पर कभी कोई दबाव नहीं डाला। शुरू में उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए साइंस-बायो विषय दिलवाया था लेकिन बेटी की इच्छा नौसेना में जाने की थी तो सब्जेक्ट चेंज करवा दिया। परबतसर जैसे छोटे से गांव से आने वाली रक्षिता अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता-पिता को देती हैं। उनके परिवार से पहले कोई भी नौसेना में नहीं गया था।

शुरुआती शिक्षा: रक्षिता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा परबतसर के सीमा मेमोरियल विद्यालय से पूरी की।

बदला विषय: दसवीं के बाद उनके माता-पिता ने उन्हें डॉक्टर बनाने के लिए 11वीं में साइंस-बायो विषय दिलवाया।

साकार हुआ सपना: रक्षिता का मन हमेशा भारतीय सेना में जाने का था। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विषय बदला, 12वीं में साइंस-मैथ्स ली और 85% अंकों के साथ बी-टेक (B.Tech) की पढ़ाई पूरी की। उनका सपना सेना ज्वाइन करने का था और कम उम्र में ही अपने सपनों को सच भी कर दिया।

ये भी पढ़ें

जयपुर हादसा: वकील बनना चाहता था पारस, संगीत में मास्टर…महिला क्रिकेटर की बेकाबू थार ने छीन ली सांसें, 17 मार्च को होनी थी शादी
जयपुर
Jaipur Road Accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 03:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Navy Day: 20 साल की उम्र में राजस्थान से नेवी में पहली महिला तकनीकी अधिकारी बनी थी रक्षिता राठौड़, जानें सक्सेस मंत्र

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुख्यमंत्री की घोषणा का हाल : 22 महीने बाद भी शुरू नहीं हो पाई गोगेलाव की डाइट

डाइट के लिए गोगेलाव में किराए पर लिया गया भवन
नागौर

राजस्थान के नागौर में भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी, ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश, आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग

Bhimrao Ambedkar statue vandalised in Nagaur
नागौर

Nagaur: इकलौती बहन के घर 3 करोड़ रुपए का मायरा लेकर पहुंचे 5 भाई, सोना-चांदी और प्लॉट समेत ये दिया गिफ्ट

Nagaur-Mayra
नागौर

Nagaur Cold Wave Alert: दिसंबर की शुरुआत के साथ नागौर में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, IMD ने जारी किया शीतलहर का अलर्ट

cold-wave-alert
नागौर

तस्करों ने नाकाबंदी तोड़ पुलिस पर की फायरिंग, एक गिरफ्तार, दो फरार

nagaur nagaur news
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.