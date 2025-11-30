Nagaur: इकलौती बहन के घर 3 करोड़ रुपए का मायरा लेकर पहुंचे 5 भाई, सोना-चांदी और प्लॉट समेत ये दिया गिफ्ट

Nagaur 3 Crore Rupees Mayra: नागौर के डेह कस्बे के 5 भाइयों ने सामाजिक सद्भाव और बहन के प्रति अगाध प्रेम की अनूठी मिसाल पेश की है। मायरा भरने बहन के यहां पहुंचे पांचों भाइयों ने अपनी इकलौती बहन की संतानों को करीब तीन करोड़ रुपए का उपहार दिया। हुलाश छाबा, प्रेम छाबा, शिव छाबा, अनिल छाबा और रमेश छाबा ने बहन अमराराम छाबा के बेटे प्रवीण तथा बेटी प्रियंका काला की शादी के उपलक्ष्य में आयोजित मायरा (भात) की रस्म के दौरान यह सौगात भेंट की।