Nagaur patrika news…बांग्लादेश की घटना के विरोध में प्रदर्शन, आत्मरक्षा का आह्वान

नागौर. बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की घटनाओं के विरोध में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की ओर से शहर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके पश्चात पुतला दहन किया गया। इसके पूर्व विहिप एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता सहित सर्वसमाज के लोग नेहरू उद्यान में एकत्रित हुए। इस दौरान यहां हुई सभा को संबोधित करते हुए महंत लक्ष्मीनारायण दास महाराज ने कहा कि जहां सत्य होता है, वहां असत्य और जहां न्याय होता है, वहां अन्याय भी हर युग में होता आया है। उन्होंने आह्वान किया कि हिंदू समाज स्वाभिमान के साथ असत्य और अन्याय का विरोध करता रहे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का उत्थान और धर्म की रक्षा हिंदुओं का परम कर्तव्य है, साथ ही आत्मरक्षा भी न्याय का ही एक रूप है। उन्होंने समाज से ताति-पांति, पंथ-मत में न बंटते हुए एकजुट रहने का आह्वान किया। सभा के बाद नेहरू पार्क से जुलूस के रूप में कार्यकर्ता श्रीराम चौराहा पहुंचे, जहां जिहादी आतंकवाद का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन में विहिप के जिलाध्यक्ष रामेश्वर सारस्वत, रामप्रताप सांखला, पुरुषोत्तम राजवंशी, हरिराम धारणिया, रामसिंह राठौड़, गेनाराम गुरु, रामनिवास झाड़वाल, नितेश दवे, साहित्यकार मानक गौड़, पार्षद शिवकुमार राव, नंदकुमार शर्मा, बजरंगलाल रतावा, मनोहरलाल, भोजाराम चौधरी, श्यामसुंदर माथुर, जंवरीलाल भट्ट, प्रवीण बांठिया, अनिल खदाव, शिवशंकर व्यास, राहुल भाटी, देवेंद्र टाक, दिलीप पीति, जयप्रकाश टाक, रामदेव छाबा, कमल सोनी, अंजू मारू, मीनाक्षी शर्मा, प्रियंका पाठक, संगीता आचार्य, मोना व्यास, सीमा मिश्रा एवं सूरजमल भाटी आदि मौजूद थे।

जैन संतों का हुआ मंगल प्रवेश, जयमल जैन पौषधशाला होंगे विविध कार्यक्रम

नागौर. जैन संतो सुमति मुनि महाराज एवं जय सुंदर मुनि महाराज का मंगलवार को मंगल प्रवेश हुआ। दोनों संतों ने निकटवर्ती बासनी से विहार करते हुए पुराना अस्पताल, नया दरवाजा, बांगाणियों की गली, लोहिया का चौक सहित विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए आचार्य जयमल जैन मार्ग स्थित जयमल जैन पौषधशाला में प्रवेश किया। जयमल जैन पौषधशाला में संतों के सानिध्य में प्रतिदिन विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों के तहत सुबह साढ़े सात बजे से 8 बजे तक प्रार्थना, सुबह सवा 9 बजे से साढ़े 10 बजे तक प्रवचन, दोपहर एक बजे से 3 बजे तक वाचनी होगा। सूर्यास्त पश्चात रात्रि 8 से 9 बजे तक प्रतिक्रमण एवं धर्म चर्चा होगी। महिला वर्ग के लिए प्रतिक्रमण व धर्म चर्चा की व्यवस्था पृथक स्थान पर रहेगी। इस दौरान जोधपुर एवं इंदौर सहित कई जगहों पर श्रावक एवं श्राविकाएं जैन संतों का दर्शन करने के लिए पहुंचें।

