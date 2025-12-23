नागौर में किसानों के नवाचार और मेहनत से संवरते खेत, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े कदम

किसान दिवस पर यह स्पष्ट है कि नागौर का किसान अब सिर्फ अन्न पैदा करने वाला नहीं, बल्कि नवाचार का वाहक भी बन चुका है। उसकी मेहनत में अब तकनीक, ज्ञान और उद्यमिता का संगम दिखाई देता है। अगर यही गति बनी रही, तो आने वाले वर्षों में नागौर कृषि नवाचारों का मॉडल जिला बन सकता है। सांजू तहसील के चोसली निवासी प्रगतिशील किसान रतनाराम चौधरी ने बताया कि उन्होंने कृषि अधिकारियों व अन्य किसानों से प्रेरणा लेकर खेत में पॉली हाउस बनवाना शुरू किया है। पानी के लिए जल हौज पहले ही बनवा चुके हैं। यह बदलाव हर किसान के लिए प्रेरणा है कि खेती अब घाटे का सौदा नहीं, बल्कि समझदारी और नवाचार के साथ अपनाई जाए तो यह समृद्धि का रास्ता बन सकती है।