मेड़ता में आधी रात को सनसनीखेज वारदात : ज्वैलर पर हमला, मौत

प्राप्त जानकारी के अनुसार जैतारण चौकी निवासी पंकज सोनी पुत्र गोरधनलाल सोनी देर रात करीब साढ़े 12 बजे अपनी ज्वैलरी शॉप में दो कारीगरों के साथ काम कर रहे थे। इसी दौरान दो बदमाश हथियार लेकर दुकान में घुसे और अचानक हमला कर दिया। हमले में पंकज सोनी के छाती और पेट में चाकू के गंभीर घाव लगे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कारीगर संजय और संदीप भी हमले में घायल हो गए।घायलों को तुरंत उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां ऑन कॉल चिकित्सक डॉ. कमलेश गौरा ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को अजमेर रैफर कर दिया।