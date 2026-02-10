10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

मेड़ता में आधी रात को सनसनीखेज वारदात : ज्वैलर पर हमला, मौत

हमले में स्वर्णकार समाज के पूर्व नवयुवक मंडल अध्यक्ष की मौत, ब्रह्मपुरी स्थित सर्राफा दुकान में घुसे बदमाश, दो बंगाली कारीगर घायल, अजमेर रैफर

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Shyam Lal Choudhary

Feb 10, 2026

Merta murder case

Merta murder case

मेड़ता सिटी (नागौर).मेड़ता शहर में आधी रात को हुई एक सनसनीखेज वारदात से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। ब्रह्मपुरी स्थित एक सर्राफा व्यापारी की दुकान पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया। इस दौरान चाकू के वार से मेड़तामैढ़क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के पूर्व नवयुवक मंडल अध्यक्ष पंकज सोनी (40) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दुकान में कार्यरत दो बंगाली कारीगर गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जैतारण चौकी निवासी पंकज सोनी पुत्र गोरधनलाल सोनी देर रात करीब साढ़े 12 बजे अपनी ज्वैलरी शॉप में दो कारीगरों के साथ काम कर रहे थे। इसी दौरान दो बदमाश हथियार लेकर दुकान में घुसे और अचानक हमला कर दिया। हमले में पंकज सोनी के छाती और पेट में चाकू के गंभीर घाव लगे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कारीगर संजय और संदीप भी हमले में घायल हो गए।घायलों को तुरंत उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां ऑन कॉल चिकित्सक डॉ. कमलेश गौरा ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को अजमेर रैफर कर दिया।

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मेड़ता पुलिस उप अधीक्षक रामकरण सिंह मलिंडा ने बताया कि देर रात हुई इस वारदात के कारणों की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में पश्चिम बंगाल से जुड़े आरोपियों की संलिप्तता सामने आई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें गठित की गई हैं।

व्यापारियों में दहशत के साथ आक्रोश

इस जघन्य वारदात के बाद सर्राफा व्यापारियों में भय का माहौल है, वहीं घटना को लेकर भारी आक्रोश भी देखने को मिला। स्वर्णकार व्यापार संघ अध्यक्ष धर्मीचंद सोनी ने बताया कि घटना के विरोध में मेड़ता की सर्राफा दुकानों को बंद रखा गया है।

स्वर्णकार समाज के लोगों ने दिया धरना

सर्राफा व्यापारी पंकज सोनी की हत्या के मामले में उप जिला चिकित्सालय के बाहर परिजनों और स्वर्णकार समाज के लोगों ने धरना दिया। मौके पर पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे और लोगों से समझाइश करते नजर आए। धरना स्थल पर मौजूद व्यापारियों ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और एसडीएम को मौके पर बुलाने की मांग की। घटना के विरोध में मेड़ता सिटी की सैकड़ों सर्राफा दुकानें बंद रहीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 11:24 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / मेड़ता में आधी रात को सनसनीखेज वारदात : ज्वैलर पर हमला, मौत

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Viral Bhaat: 25 तोला सोने की ज्वेलरी, चांदी के जेवर, 81 लाख रुपए नकद समेत शादी में दिए कई गिफ्ट, भाइयों ने भरा करोड़ों का भात

Mayra
नागौर

Merta City Murder: ज्वैलरी शॉप पर हमला, स्वर्णकार समाज के नेता की हत्या, सर्राफा बाजार बंद कर व्यापरियों ने दिया धरना

Merta City News
नागौर

नागौर के हैण्डटूल्स उद्योग के लिए एक्सपोर्ट हब व खनन उद्यमियों को लैब का इंतजार

हैण्डटूल्स उद्योग नागौर
नागौर

आबादी बढ़ी, थानों की नफरी जस की तस, हर तीसरी कुर्सी खाली

नागौर

नागौर में पर्यावरण संरक्षण सिर्फ फाइलों तक सीमित, हकीकत में धुएं और कचरे का साम्राज्य

शहर के बालवा रोड स्थित डम्पिंग यार्ड में डाले जा रहे कचरे का लम्बे समय से निस्तारण नहीं होने से पहाड़ बन गए हैं
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.