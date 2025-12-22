22 दिसंबर 2025,

सोमवार

नागौर

Nagaur News: नागौर के छात्रावास में छात्र की संदिग्ध मौत, परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लगाया हत्या का आरोप

वागीश्वरी विद्या मंदिर विद्यालय के छात्रावास में बारहवीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है, जबकि प्रबंधन आत्महत्या की बात कह रहा है।

नागौर

image

Rakesh Mishra

Dec 22, 2025

मृतक युवक रवि। फाइल फोटो- पत्रिका

मूण्डवा (नागौर)। कस्बे के वागीश्वरी विद्या मंदिर विद्यालय के छात्रावास में सोमवार को बारहवीं कक्षा के एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में हंगामा किया। परिजनों की रिपोर्ट पर मूण्डवा थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। वहीं स्कूल प्रबंधन छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात कह रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार नोखा चांदावता निवासी रतनाराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसका भांजा इंदोकली निवासी रवि (17) पुत्र भंवरलाल जाट, मूण्डवा स्थित वागीश्वरी विद्यालय में बारहवीं कक्षा का छात्र था और छात्रावास में रहता था। सोमवार सुबह करीब आठ बजे रवि के पिता भंवरलाल ने उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए स्कूल प्रबंधन से मोबाइल पर संपर्क किया। इस पर स्कूल की ओर से बताया गया कि रवि एक दिन पहले ही गांव चला गया था। जब पिता ने कहा कि रवि गांव नहीं पहुंचा है, तो स्कूल प्रबंधन ने उसके किसी दोस्त के पास जाने की बात कही।

नहीं मिला संतोषजनक जवाब

रवि के माता-पिता ने जब स्कूल से स्थिति स्पष्ट करने को कहा तो स्कूल प्रबंधन ने उन्हें मूण्डवा बुला लिया। रवि के पिता भंवरलाल और मां चुकादेवी स्कूल पहुंचे, जहां उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। कुछ समय बाद अचानक उन्हें बताया गया कि रवि की मृत्यु हो चुकी है और उसका शव अस्पताल में रखा है। यह सुनकर वे स्तब्ध रह गए।

मामले की गहन जांच जारी

सूचना मिलने पर रतनाराम सहित अन्य परिजन मूण्डवा अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें रवि का शव नहीं दिखाया गया। रतनाराम ने अपनी रिपोर्ट में रवि के साथ आपराधिक घटना होने की आशंका जताते हुए विद्यालय संचालक और अन्य स्टाफ पर मिलीभगत से हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विद्यालय संचालक ने जानबूझकर तथ्य छुपाए हैं और शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। अस्पताल परिसर में पुलिस और परिजन मौजूद रहे। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

22 Dec 2025 09:05 pm

Nagaur News: नागौर के छात्रावास में छात्र की संदिग्ध मौत, परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लगाया हत्या का आरोप

Patrika Site Logo

