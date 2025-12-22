Nagaur News: नागौर के छात्रावास में छात्र की संदिग्ध मौत, परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लगाया हत्या का आरोप

पुलिस के अनुसार नोखा चांदावता निवासी रतनाराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसका भांजा इंदोकली निवासी रवि (17) पुत्र भंवरलाल जाट, मूण्डवा स्थित वागीश्वरी विद्यालय में बारहवीं कक्षा का छात्र था और छात्रावास में रहता था। सोमवार सुबह करीब आठ बजे रवि के पिता भंवरलाल ने उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए स्कूल प्रबंधन से मोबाइल पर संपर्क किया। इस पर स्कूल की ओर से बताया गया कि रवि एक दिन पहले ही गांव चला गया था। जब पिता ने कहा कि रवि गांव नहीं पहुंचा है, तो स्कूल प्रबंधन ने उसके किसी दोस्त के पास जाने की बात कही।