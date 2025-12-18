Rajasthan School Holiday: अगले 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल, बच्चों को मिलेगी लगातार 3 दिन की छुट्टियां, जानें कारण

राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन पहले 21 और 22 नवम्बर को आयोजित होने वाला था। लेकिन राज्यभर में अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के समय में बदलाव के कारण यह तिथि टकरा गई थी। इसके अलावा, इन तिथियों पर कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाएं भी प्रस्तावित थी। इस टकराव के कारण अधिकांश शिक्षक परीक्षा संचालन में व्यस्त रहते और सम्मेलन में भागीदारी कम हो सकती थी। इसलिए शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग से अनुरोध किया था कि सम्मेलन की तिथियों को आगे बढ़ाकर नई तिथियों की घोषणा की जाए, ताकि अधिकतम शिक्षक शामिल हो सकें।