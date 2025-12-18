Rajasthan School Holiday: अगले 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल, बच्चों को मिलेगी लगातार 3 दिन की छुट्टियां, जानें कारण

फोटो: पत्रिका
19-20 December Educational Conference: राजस्थान के स्कूल अगले 2 दिन बंद रहेंगे। विभाग ने बताया कि 19 और 20 दिसंबर को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में शिक्षकों के प्रशिक्षण और कार्यशाला सत्र होंगे। इस कारण स्कूलों में दोनों दिनों में पढ़ाई नहीं होगी।
19 दिसंबर (शिक्षक सम्मेलन) को शुक्रवार, 20 दिसंबर (शिक्षक सम्मेलन) को शनिवार और 21 दिसंबर रविवार होने के कारण, बच्चों को लगातार तीन दिन की छुट्टियां मिलेंगी। 21 दिसंबर रविवार होने के कारण यह सप्ताहांत की छुट्टी भी शामिल हो जाएगी। ऐसे में विद्यार्थी 19 से 21 दिसंबर तक स्कूल नहीं जाएंगे।
राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन पहले 21 और 22 नवम्बर को आयोजित होने वाला था। लेकिन राज्यभर में अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के समय में बदलाव के कारण यह तिथि टकरा गई थी। इसके अलावा, इन तिथियों पर कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाएं भी प्रस्तावित थी। इस टकराव के कारण अधिकांश शिक्षक परीक्षा संचालन में व्यस्त रहते और सम्मेलन में भागीदारी कम हो सकती थी। इसलिए शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग से अनुरोध किया था कि सम्मेलन की तिथियों को आगे बढ़ाकर नई तिथियों की घोषणा की जाए, ताकि अधिकतम शिक्षक शामिल हो सकें।
शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से शुरू होंगे और 5 जनवरी तक जारी रहेंगे। इस दौरान सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे।
राजस्थान शिक्षक महासंघ का राज्य स्तरीय शैक्षिक अधिवेशन महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मल्टीपरपज गुमानपुरा कोटा में होगा। राजस्थान शिक्षक महासंघ के कोर कमेटी सदस्य रमीज राजा ने बताया कि '19 दिसंबर सुबह 9 बजे से शिक्षकों की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी।'
राजस्थान शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि 'अधिवेशन में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर होगा मंथन होगा। ज्ञापन-मांग पत्र स्वरूप मुख्यमंत्री के नाम दिया जाएगा।'
