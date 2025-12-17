Kota Road Accident : कोटा में ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर, भाजपा विधायक सहित तीन गंभीर घायल

डग विधायक की कार में मौजूद रणजीत सिंह ने बताया कि विधायक कालूराम मेघवाल डग से जयपुर जा रहे थे। कोटा शहर में हैंगिंग ब्रिज से कुछ दूरी पर एक मोड़ पर अचानक सामने से आ रहे ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में विधायक की कमर और कंधे में चोटें आई हैं। इसके अलावा उनके गनमैन सुरेश व मनीष को भी चोटें लगी हैं। उधर, विधायक के घायल होने की खबर फैलते ही समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं का अस्पताल में जमावड़ा लग गया।