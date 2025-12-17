Kota Road Accident : कोटा में ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर, भाजपा विधायक सहित तीन गंभीर घायल

कोटा। कोटा में बुधवार को एक सड़क हादसे में डग विधायक कालूराम मेघवाल गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा नांता थाना क्षेत्र में जयपुर-कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस समय हुआ, जब विधायक सड़क मार्ग से जयपुर की ओर जा रहे थे। हादसे में विधायक सहित कार में सवार तीन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जानकारी के अनुसार, जयपुर-कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने विधायक की कार को साइड से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में विधायक कालूराम मेघवाल, उनका गनमैन और चालक घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया।
डग विधायक की कार में मौजूद रणजीत सिंह ने बताया कि विधायक कालूराम मेघवाल डग से जयपुर जा रहे थे। कोटा शहर में हैंगिंग ब्रिज से कुछ दूरी पर एक मोड़ पर अचानक सामने से आ रहे ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में विधायक की कमर और कंधे में चोटें आई हैं। इसके अलावा उनके गनमैन सुरेश व मनीष को भी चोटें लगी हैं। उधर, विधायक के घायल होने की खबर फैलते ही समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं का अस्पताल में जमावड़ा लग गया।
