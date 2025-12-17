Kota: 5 फीट के हेलमेट वाला ये है कोटा का अनोखा पार्क, यमराज और चित्रगुप्त के स्टेच्यू करते हैं यातायात नियम में लापरवाही का हिसाब

यातायात पुलिस ऑफिस कार्यालय परिसर में शहरवासी सड़क सुरक्षा जागरूकता पार्क देख सकते हैं। यहां सबसे अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग लाए जाते हैं। उन्हें सबसे पहले पार्क का भ्रमण कराया जाएगा, इसके बाद स्वागत कक्ष में उनकी काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग के दौरान उन्हें शपथ भी दिलाई जाएगी। यह एलईडी में भी दिखाया जाएगा और शपथ पूर्ण करने पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति दोबारा यातायात नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसकी फोटो भी चस्पा की जाएगी।