दर्दनाक हादसा: पिकअप की टक्कर से 9 साल के मासूम की मौत, गुस्साई भीड़ ने वाहन फूंका, तीन दिन बाद था जन्मदिन

भरतपुर। मथुरा गेट थाना क्षेत्र के मडरपुर रोड स्थित गोविंद नगर कॉलोनी के सामने बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। विद्युत विभाग की पिकअप ने स्कूटी सवार मां और दो बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे में 9 वर्षीय अंशु की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी मां घायल हो गई। छोटी बहन अराध्या बाल-बाल बच गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग की गाड़ी में आग लगा दी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर मथुरा गेट थाना पुलिस सहित कई थानों का पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा और हालात को काबू में किया। नगर निगम की दमकल ने आग पर काबू पाया।
जानकारी के मुताबिक, गोविंद नगर निवासी राखी (30) पत्नी ओमेंद्र सिंह, शाम 6 बजे कृष्णा नगर से ट्यूशन पढ़ने गए बच्चों को लेकर स्कूटी से घर लौट रही थीं। जैसे ही वह गोविंद नगर कॉलोनी के सामने पहुंचीं, तभी बिजली विभाग की गाड़ी ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 9 वर्षीय अंशु की मौके पर ही मौत हो गई। मां राखी घायल हो गईं, जिनका अस्पताल में उपचार कराया गया। छोटी बहन अराध्या को मामूली चोटें आईं और वह सुरक्षित है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सुपुर्द कर दिया।
परिजनों ने बताया कि मृतक अंशु का 14 दिसंबर को जन्मदिन था। घर में जन्मदिन की तैयारी चल रही थी, लेकिन हादसे ने खुशियां मातम में बदल दीं। मृतक के पिता ओमेंद्र सिंह राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हैं, जिसकी ड्यूटी कोटा में है।
