दर्दनाक हादसा: पिकअप की टक्कर से 9 साल के मासूम की मौत, गुस्साई भीड़ ने वाहन फूंका, तीन दिन बाद था जन्मदिन

भरतपुर। मथुरा गेट थाना क्षेत्र के मडरपुर रोड स्थित गोविंद नगर कॉलोनी के सामने बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। विद्युत विभाग की पिकअप ने स्कूटी सवार मां और दो बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे में 9 वर्षीय अंशु की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी मां घायल हो गई। छोटी बहन अराध्या बाल-बाल बच गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग की गाड़ी में आग लगा दी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर मथुरा गेट थाना पुलिस सहित कई थानों का पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा और हालात को काबू में किया। नगर निगम की दमकल ने आग पर काबू पाया।