10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

दर्दनाक हादसा: पिकअप की टक्कर से 9 साल के मासूम की मौत, गुस्साई भीड़ ने वाहन फूंका, तीन दिन बाद था जन्मदिन

Bharatpur Accident : मथुरा गेट थाना क्षेत्र के मडरपुर रोड स्थित गोविंद नगर कॉलोनी के सामने एक दर्दनाक हादसा हो गया। विद्युत विभाग की पिकअप ने स्कूटी सवार मां और दो बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे में 9 वर्षीय अंशु की मौके पर मौत हो गई

less than 1 minute read
Google source verification

भरतपुर

image

kamlesh sharma

Dec 10, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

भरतपुर। मथुरा गेट थाना क्षेत्र के मडरपुर रोड स्थित गोविंद नगर कॉलोनी के सामने बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। विद्युत विभाग की पिकअप ने स्कूटी सवार मां और दो बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे में 9 वर्षीय अंशु की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी मां घायल हो गई। छोटी बहन अराध्या बाल-बाल बच गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग की गाड़ी में आग लगा दी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर मथुरा गेट थाना पुलिस सहित कई थानों का पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा और हालात को काबू में किया। नगर निगम की दमकल ने आग पर काबू पाया।

ट्यूशन से लौटते समय हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, गोविंद नगर निवासी राखी (30) पत्नी ओमेंद्र सिंह, शाम 6 बजे कृष्णा नगर से ट्यूशन पढ़ने गए बच्चों को लेकर स्कूटी से घर लौट रही थीं। जैसे ही वह गोविंद नगर कॉलोनी के सामने पहुंचीं, तभी बिजली विभाग की गाड़ी ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 9 वर्षीय अंशु की मौके पर ही मौत हो गई। मां राखी घायल हो गईं, जिनका अस्पताल में उपचार कराया गया। छोटी बहन अराध्या को मामूली चोटें आईं और वह सुरक्षित है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

बेटे का 14 दिसंबर को था जन्मदिन

परिजनों ने बताया कि मृतक अंशु का 14 दिसंबर को जन्मदिन था। घर में जन्मदिन की तैयारी चल रही थी, लेकिन हादसे ने खुशियां मातम में बदल दीं। मृतक के पिता ओमेंद्र सिंह राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हैं, जिसकी ड्यूटी कोटा में है।

ये भी पढ़ें

बेखौफ गोतस्कर: 10 किमी तक टायर फटने के बाद दौड़ाते रहे जीप, पुलिस ने गाड़ी को टक्कर मारी
भरतपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Dec 2025 10:10 pm

Published on:

10 Dec 2025 09:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / दर्दनाक हादसा: पिकअप की टक्कर से 9 साल के मासूम की मौत, गुस्साई भीड़ ने वाहन फूंका, तीन दिन बाद था जन्मदिन

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान: 10 किमी तक टायर फटने के बाद दौड़ाते रहे जीप, पुलिस ने गाड़ी को टक्कर मारी

भरतपुर

Food Security Scheme : राजस्थान में मुफ्त गेहूं को लेकर आई बड़ी खबर, विभाग ने लिया यू-टर्न, जानें लेटेस्ट अपडेट

Rajasthan Food Security Scheme update Department sudden U-turn Will ineligible get wheat or not decision on hold
भरतपुर

Rajasthan : भरतपुर में गौ सेवकों का आरोप, कंटेनरों में है गाय का मांस, मचा हड़कंप

Rajasthan Bharatpur Cow protectors allege beef in containers sparking uproar
भरतपुर

Ghana Bird Sanctuary : रंगीन परिंदों की चहचहाहट के बीच कई दुर्लभ पक्षी गायब, विशेषज्ञ चिंतित

Keoladeo Ghana National Park Many rare birds are missing amidst colorful birds chirping experts worried
भरतपुर

Bharatpur Crime : साइबर ठगी का नया तरीका, सोशल मीडिया पर बेच रहे थे सस्ती दुधारू गाय-भैंस, 26 ठग गिरफ्तार

Bharatpur Crime Cyber ​​Fraud new method selling cheap milch cows and buffaloes on social media 26 arrested
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.