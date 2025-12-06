Bharatpur Crime : साइबर ठगी का नया तरीका। सोशल मीडिया पर बेच रहे थे सस्ती दुधारू गाय-भैंस। 26 ठग गिरफ्तार।

भरतपुर. कामां पुलिस थाने में बैठे आरोपी। फोटो पत्रिका
Bharatpur Crime : पिछले करीब दो महीने में देशभर के सात से अधिक राज्यों में सस्ते दामों में दूध देने वाली गाय-भैंस बेचने का विज्ञापन डालकर ठगी करने वाले साइबर ठग गांव सतपुड़ा के जंगल में डेरा डालकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। गुरुवार को मेवात के पांच थानों की पुलिस ने गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 26 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर 29 मोबाइल, दो लैपटॉप व 17 फर्जी सिम बरामद की है। साथ ही दो विधि से संघर्षरत बालकों को निरूद्ध किया है।
जुरहरा से सतपुड़ा की ओर से जाने वाले जंगल में बैठकर साइबर ठग मोबाइल फोन चलाते मिले। पुलिस ने जुरसेद बमनवाड़ी, सोहेल बमनवाड़ी, मजलिस पालड़ी, सोयब पालड़ी, आलिम घोसिंगा, मोमीन जलालपुर को गिरफ्तार कर पांच मोबाइल, आठ फर्जी सिम बरामद की है।
कामां थाना पुलिस ने सुनेहरा मोड नहर के पास से जमशेद उदाका, इन्नस गुंडगांव, सुरेश करमुकाबास, वसीम लुहेसर, फैसन राधानगरी, हफीज चक नदौला को गिरफ्तार कर 2 विधि से संघर्षरत बालकों को निरूद्ध किया। कब्जे से 11 मोबाइल, दो लैपटॉप बरामद किए हैं।
सीकरी पुलिस ने बंध बास रोड के पास बने कोटरा में सोहिल कुरकैनिया का बास, सलमान खान उढ़की मोहम्मद, अंसार सिगढ़ हरियाणा, असजद डायना का बास, अरमान डायना का बास, शौकीन बढ़का, मुकीम उढ़की मोहम्मद को गिरफ्तार कर सात मोबाइल व दो फर्जी सिम बरामद की है।
कैथवाड़ा थाना पुलिस ने जाजमका पहाड़ की तलहटी में मोबाइल फोन से साइबर ठगी कर रहे जिलसाद, रिजवान, वासिद निवासी गढ़ी झीलपट्टी, तोहिद, अनीश, साहिद निवासी अमरूका को गिरफ्तार कर छह मोबाइल व सात सिम कार्ड बरामद किए हैं। एक बाइक भी जब्त की गई है।
आरोपी, गैंग के साथ चोरी, लूट के मोबाइल में लगी सिम व फर्जी सिमों से बने व्हाट्सएप, फेसबुक, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम आदि एप का उपयोग कर अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अनजान लोगों को ऑल्ड कॉइन खरीदने, बाइक आदि बेचने, पैसे डबल करने व इनवेस्टमेंट तथा लकी ड्रॉ उपहार योजना का फर्जी विज्ञापन डालकर फर्जी सिम नंबरों पर अनजान लोगों के माध्यम से कॉल, चैट करने पर उनको जाल में फंसा कर फाइल चार्ज आदि के लिए एडवांस रुपए फर्जी बैंक खातों से लिंक फोन पे, गूगल पे नंबर व स्केनरों में डलवाना आदि करते थे।
