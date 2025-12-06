Bharatpur Crime : साइबर ठगी का नया तरीका। सोशल मीडिया पर बेच रहे थे सस्ती दुधारू गाय-भैंस। 26 ठग गिरफ्तार।

आरोपी, गैंग के साथ चोरी, लूट के मोबाइल में लगी सिम व फर्जी सिमों से बने व्हाट्सएप, फेसबुक, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम आदि एप का उपयोग कर अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अनजान लोगों को ऑल्ड कॉइन खरीदने, बाइक आदि बेचने, पैसे डबल करने व इनवेस्टमेंट तथा लकी ड्रॉ उपहार योजना का फर्जी विज्ञापन डालकर फर्जी सिम नंबरों पर अनजान लोगों के माध्यम से कॉल, चैट करने पर उनको जाल में फंसा कर फाइल चार्ज आदि के लिए एडवांस रुपए फर्जी बैंक खातों से लिंक फोन पे, गूगल पे नंबर व स्केनरों में डलवाना आदि करते थे।