4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Rajasthan : भरतपुर में बड़ा सड़क हादसा, कार की टक्कर से बाइक सवार पिता-बेटी की दर्दनाक मौत, ड्राइवर फरार

Bharatpur Horrific Road Accident : भरतपुर में खेड़ली मोड़ थाना इलाके के पथेना गांव में कार ड्राइवर ने बाइक को टक्कर मारी। जिस वजह से पिता और बेटी की मौत हो गई। वहीं कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 04, 2025

Bharatpur horrific road accident car hit bike father and daughter painful died driver absconding

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Bharatpur Horrific Road Accident : भरतपुर में हुए एक सड़क हादसे में पिता और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मुकेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाइक से ससुराल जा रहा था। खेड़ली मोड़ थाना इलाके के पथैना गांव के पास दोपहर 1 बजे अचानक एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। जिसके बाद तीनों गिर गए और बुरी तरह से घायल हो गए।

सड़क दुर्घटना को देखकर स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत तीनों को आरबीएम अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के दौरान बेटी कोमल (18 वर्ष) की मौत हो गई। मुकेश को SMS अस्पताल जयपुर रेफर किया गया गया। इलाज के दौरान देर रात मुकेश (40 वर्ष) की भी मृत्यु हो गई।

अभी जयपुर में है मुकेश का शव

वहीं मुकेश की पत्नी मुकुट (38 वर्ष) की हालत गंभीर है। उसका भरतपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेटी कोमल के शव को आरबीएम अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया गया। जहां आज गुरुवार को पोस्टमॉर्टम होगा। मुकेश का शव अभी SMS अस्पताल जयपुर में ही है। बाइक में टक्कर मारने के बाद ड्राइवर कार को छोड़कर फरार हो गया।

ड्राइवर मौके से फरार

खेड़ली मोड़ थाने के एएसआइ जितेंद्र कुमार ने बताया कि, बुधवार दोपहर करीब 1 बजे एक कार और बाइक का एक्सीडेंट हो गया। बाइक पर सवार मुकेश और कोमल की मौत हो गई। कोमल के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। मुकेश की मौत जयपुर में हुई है। कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया था।

सबसे बड़ी बेटी की हुई मौत

स्थानीय व्यक्ति के अनुसार मुकेश और पत्नी मुकुट की तीन बेटियां हैं। इसमें सबसे बड़ी बेटी मृतक कोमल स्नातक कर रही थी। फिर दो बेटियां छोटी क्षमा (17 वर्ष) और धौरी (15) हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Gold : राजस्थान में है अरबों का सोना, दो नए ब्लॉक चिन्हित, खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू
जयपुर
Rajasthan billions gold reserves two new blocks have been identified and mining auctioned process Start

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 01:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Rajasthan : भरतपुर में बड़ा सड़क हादसा, कार की टक्कर से बाइक सवार पिता-बेटी की दर्दनाक मौत, ड्राइवर फरार

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में दिल दहला देने वाला हादसा: युवक के ऊपर से गुजरते रहे वाहन, शव के टुकड़े सड़क पर बिखरे

Bharatpur Accident
भरतपुर

Bharatpur: क्या भरतपुर के सारस चौराहे पर बनेगा फ्लाईओवर, सांसद ने लोकसभा में उठाया सवाल, गडकरी ने दिया ऐसा जवाब

Saras Chauraha
भरतपुर

Rajasthan Murder: राजस्थान में कलयुगी बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट, वजह कर देगी हैरान

Mother murder, Mother murder in Bharatpur, Son kills mother, Bharatpur News, Bharatpur Murder News, Rajasthan Murder News
भरतपुर

राजस्थान के ‘नगर’ कस्बे का बदला नाम, सरकार ने जारी की अधिसूचना

भरतपुर

World AIDS Day : राजस्थान के इस जिले में अचानक बढ़ी एड्स के मरीजों की संख्या, अधिकतर युवा चपेट में, स्वास्थ्य विभाग चौंका

Rajasthan this district sudden increase number of AIDS patients mostly young people affected health department shocked
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.