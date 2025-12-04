Rajasthan : भरतपुर में बड़ा सड़क हादसा, कार की टक्कर से बाइक सवार पिता-बेटी की दर्दनाक मौत, ड्राइवर फरार

Bharatpur Horrific Road Accident : भरतपुर में हुए एक सड़क हादसे में पिता और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मुकेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाइक से ससुराल जा रहा था। खेड़ली मोड़ थाना इलाके के पथैना गांव के पास दोपहर 1 बजे अचानक एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। जिसके बाद तीनों गिर गए और बुरी तरह से घायल हो गए।