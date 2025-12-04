Rajasthan : भरतपुर में बड़ा सड़क हादसा, कार की टक्कर से बाइक सवार पिता-बेटी की दर्दनाक मौत, ड्राइवर फरार

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका
Bharatpur Horrific Road Accident : भरतपुर में हुए एक सड़क हादसे में पिता और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मुकेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाइक से ससुराल जा रहा था। खेड़ली मोड़ थाना इलाके के पथैना गांव के पास दोपहर 1 बजे अचानक एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। जिसके बाद तीनों गिर गए और बुरी तरह से घायल हो गए।
सड़क दुर्घटना को देखकर स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत तीनों को आरबीएम अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के दौरान बेटी कोमल (18 वर्ष) की मौत हो गई। मुकेश को SMS अस्पताल जयपुर रेफर किया गया गया। इलाज के दौरान देर रात मुकेश (40 वर्ष) की भी मृत्यु हो गई।
वहीं मुकेश की पत्नी मुकुट (38 वर्ष) की हालत गंभीर है। उसका भरतपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेटी कोमल के शव को आरबीएम अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया गया। जहां आज गुरुवार को पोस्टमॉर्टम होगा। मुकेश का शव अभी SMS अस्पताल जयपुर में ही है। बाइक में टक्कर मारने के बाद ड्राइवर कार को छोड़कर फरार हो गया।
खेड़ली मोड़ थाने के एएसआइ जितेंद्र कुमार ने बताया कि, बुधवार दोपहर करीब 1 बजे एक कार और बाइक का एक्सीडेंट हो गया। बाइक पर सवार मुकेश और कोमल की मौत हो गई। कोमल के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। मुकेश की मौत जयपुर में हुई है। कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया था।
स्थानीय व्यक्ति के अनुसार मुकेश और पत्नी मुकुट की तीन बेटियां हैं। इसमें सबसे बड़ी बेटी मृतक कोमल स्नातक कर रही थी। फिर दो बेटियां छोटी क्षमा (17 वर्ष) और धौरी (15) हैं।
