Food Security Scheme : 28 फरवरी हुई गिव अप अभियान की न्यू डेडलाइन, राजस्थान में 31वें पायदान पर है डीग जिला

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि खाद्य विभाग ने ‘गिव अप’ अभियान के तहत सरकारी कार्मिक, आयकर दाता, एक लाख से अधिक वार्षिक आय, चार पहिया निजी वाहन वाले अपात्र श्रेणी के परिवारों को स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से नाम पृथक कराने के लिए एक बार फिर अंतिम अवसर दिया है। जिसके तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम एनएफएसए योजना से पृथक करवा सकते हैं। जो लाभार्थी योजना की पात्रता में नहीं आते, वे तय समय सीमा में स्वयं नाम हटवा ले, अन्यथा अंतिम तिथि के बाद योजना के तहत अब तक लिए गए गेहूं की वसूली 30 रुपए 97 पैसे प्रति किलो की दर से की जाएगी