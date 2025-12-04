Rajasthan Gold : राजस्थान में है अरबों का सोना, दो नए ब्लॉक चिन्हित, खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू

Rajasthan Gold : राजस्थान में सोने के भंडार मिलने के बाद अब इनके खनन को लेकर सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने बांसवाड़ा और सलूंबर जिलों में दो नए ब्लॉक चिन्हित कर इन पर कम्पोजिट लाइसेंस (सीएल) जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जिन कंपनियों को ये ब्लॉक आवंटित होंगे, वे यहां सोने की खोज के साथ खनन भी कर सकेंगी। इससे पूर्व भी बांसवाड़ा जिले में दो सोना खदानों की नीलामी की गई थी, लेकिन कागजी प्रक्रिया पूरी न होने और कानूनी विवाद के चलते दोनों आवंटन निरस्त करने पड़े थे।