4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Gold : राजस्थान में है अरबों का सोना, दो नए ब्लॉक चिन्हित, खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू

Rajasthan Gold : राजस्थान ​के बांसवाड़ा-सलूंबर में गोल्ड खनन के लिए खानों की नीलामी होगी। कम्पोजिट लाइसेंस (सीएल) जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्थान में मिले गोल्ड भंडारों की अनुमानित कीमत 1.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 04, 2025

Rajasthan billions gold reserves two new blocks have been identified and mining auctioned process Start

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Gold : राजस्थान में सोने के भंडार मिलने के बाद अब इनके खनन को लेकर सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने बांसवाड़ा और सलूंबर जिलों में दो नए ब्लॉक चिन्हित कर इन पर कम्पोजिट लाइसेंस (सीएल) जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जिन कंपनियों को ये ब्लॉक आवंटित होंगे, वे यहां सोने की खोज के साथ खनन भी कर सकेंगी। इससे पूर्व भी बांसवाड़ा जिले में दो सोना खदानों की नीलामी की गई थी, लेकिन कागजी प्रक्रिया पूरी न होने और कानूनी विवाद के चलते दोनों आवंटन निरस्त करने पड़े थे।

विभाग अब बांसवाड़ा जिले के कांकरिया तथा सलूंबर जिले के डगोचा में गोल्ड खनन के लिए चिन्हित ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि दोनों स्थानों पर सोने के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। इन ब्लॉकों के लिए 15 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके बाद नीलामी प्रक्रिया शुरू होगी। पूर्व में भी यहां नीलामी का प्रयास किया गया था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी।

पहले हुए आवंटन अटके

खान विभाग ने इससे पहले बांसवाड़ा जिले की घाटोल तहसील के भूकिया-जगपुरा तथा कांकरिया-गारा गांवों में 2 गोल्ड खदानों की नीलामी की थी। इनमें से एक खदान के लिए मंशा पत्र जारी कर दिया गया था और कंपनी ने करीब 100 करोड़ रुपए भी जमा करा दिए थे।

बाद में कानूनी प्रक्रिया के चलते आवंटन निरस्त करना पड़ा और मामला न्यायिक प्रक्रिया में चला गया। दूसरी खदान में कंपनी आवश्यक कागजी कार्यवाही पूरी नहीं कर सकी, जिसके कारण मंशा पत्र जारी नहीं हो पाया।

कई महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी

खनन विभाग ने गारनेट, बेसमेटल, कॉपर, लैड और जिंक जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया भी शुरू की है। बेसमेटल ब्लॉक बीकानेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में चिन्हित किए गए हैं। उदयपुर के लड़ाना ब्लॉक में कॉपर, चित्तौड़गढ़ के भभरिया का खेड़ा ब्लॉक में कॉपर सहित अन्य खनिज, जबकि भीलवाड़ा के खामोर ब्लॉक में कॉपर, लैड और जिंक की खोज व खनन होगा। इसी प्रकार टोंक जिले में गारनेट के तीन ब्लॉक कम्पोजिट लाइसेंस के लिए चिन्हित किए गए हैं। इसके साथ ही जैसलमेर की लाइमस्टोन की 2 खदानों की नीलामी भी प्रस्तावित है।

देश में गोल्ड भंडारण में दूसरा स्थान

राज्य में 18 से ज्यादा गोल्ड ब्लॉक चिन्हित किए जा चुके हैं। इनमें सबसे अधिक भंडार बांसवाड़ा जिले में मिले हैं, जहां जगपुरा, भूकिया, देलवाड़ा और पंच माहुरी में 12 ब्लॉक चिन्हित हैं। इसके अलावा उदयपुर के डगोचा में 4, डूंगरपुर के भारकुंदी में 1 और दौसा के ढाणी बसेड़ी में 1 ब्लॉक शामिल हैं।

राज्य में मिले गोल्ड भंडारों की अनुमानित कीमत 1.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। देश में बिहार 44 फीसदी के साथ पहले तो राजस्थान 25 फीसदी गोल्ड भंडारों के साथ दूसरे स्थान पर है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : राजस्थान के इस व्यक्ति के पास है बेशकीमती खजाना, जिसे देखकर हर कोई रह जाता है दंग
डूंगरपुर
Rajasthan This man Mukesh Shrimal priceless treasure that leaves everyone stunned

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 07:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Gold : राजस्थान में है अरबों का सोना, दो नए ब्लॉक चिन्हित, खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – मनमानी की उड़ानें

Gulab Kothari
ओपिनियन

प्रवासी राजस्थानी दिवस में 33 विशिष्ट मेहमान होंगे राजकीय अतिथि, जानिए इनके नाम

Pravasi Rajasthani Divas 33 special guests will be state guests know their names
जयपुर

Jaipur: कैटरिंग की आड़ में ‘गुरु’ चला रहा था नकली नोट; फर्जी पट्टे-मुहर और राजस्थान पुलिस की वर्दी देखकर पुलिस हैरान

जयपुर

Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, 58981 उम्मीदवारों हुए चयनित, ऐसे चेक करें रिजल्ट

Patwari-Bharti-Result
जयपुर

District Judge Transfer : भंवरलाल बुगालिया जयपुर जिला क्षेत्र के नए डीजे, राजस्थान में जिला जज कैडर के 14 अन्य अफसरों के तबादले

Bhanwarlal Bugalia Jaipur district area New DJ 14 other District Judge cadre officers transferred in Rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.