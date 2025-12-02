राजस्थान में दिल दहला देने वाला हादसा: युवक के ऊपर से गुजरते रहे वाहन, शव के टुकड़े सड़क पर बिखरे

हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस (फोटो-पत्रिका)
भरतपुर। सेवर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक भयावह सड़क हादसे ने लोगों को झकझोर दिया। पंछी का नगला फ्लाईओवर पर एक युवक की ऐसी दर्दनाक मौत हुई, जिसने सड़क सुरक्षा की खामियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मलाह गांव निवासी मुकेश सोमवार रात एक शादी समारोह से घर लौट रहा था। जैसे ही वह ओवरब्रिज की ओर बढ़ा, किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी।
टक्कर लगने के बाद मुकेश सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन हादसा यहीं खत्म नहीं हुआ। गुजरने वाली कई गाड़ियों ने बिना रुके उसके ऊपर से वाहन दौड़ा दिए, जिससे उसका शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया और टुकड़े फ्लाईओवर की दोनों लेनों में बिखर गए।
राहगीरों ने जब यह वीभत्स दृश्य देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। सेवर थाने के ASI अवधेश कुमार रात में ही मौके पर पहुंचे। पहचान मुश्किल थी, लेकिन आसपास मौजूद लोगों से मिली जानकारी के आधार पर शव की शिनाख्त मुकेश के रूप में हो सकी। परिजनों ने बताया कि वह शादी से खाना खाकर अकेले ही घर लौट रहा था और ओवरब्रिज पार करते समय वाहन ने उसे कुचल दिया।
हादसे की खबर मिलते ही मथुरा गेट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस टीम ने फ्लाईओवर पर गाड़ी खड़ी कर आगे की आवाजाही रोक दी, ताकि क्षत-विक्षत शव को सुरक्षित तरीके से उठाया जा सके। बाद में एंबुलेंस बुलाकर शव के अवशेषों को आरबीएम अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया।
