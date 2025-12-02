राजस्थान में दिल दहला देने वाला हादसा: युवक के ऊपर से गुजरते रहे वाहन, शव के टुकड़े सड़क पर बिखरे

भरतपुर। सेवर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक भयावह सड़क हादसे ने लोगों को झकझोर दिया। पंछी का नगला फ्लाईओवर पर एक युवक की ऐसी दर्दनाक मौत हुई, जिसने सड़क सुरक्षा की खामियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मलाह गांव निवासी मुकेश सोमवार रात एक शादी समारोह से घर लौट रहा था। जैसे ही वह ओवरब्रिज की ओर बढ़ा, किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी।