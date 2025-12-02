Jaipur Accident: जयपुर में डंपर के बाद अब SUV का कहर, कई वाहनों को रौंदा; दहशत में आए लोग

जयपुर। राजधानी जयपुर में डंपर के बाद अब तेज रफ्तार एसयूवी का कहर देखने को मिला। सांगानेर थाना क्षेत्र में देर रात नशे में धुत एसयूवी चालक ने कई वाहनों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। गुस्साए लोगों ने एसयूवी में जमकर तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही सांगानेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है।