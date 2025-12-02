Jaipur Accident: जयपुर में डंपर के बाद अब SUV का कहर, कई वाहनों को रौंदा; दहशत में आए लोग

कार के नीचे फंसी बाइक। फोटो: पत्रिका
जयपुर। राजधानी जयपुर में डंपर के बाद अब तेज रफ्तार एसयूवी का कहर देखने को मिला। सांगानेर थाना क्षेत्र में देर रात नशे में धुत एसयूवी चालक ने कई वाहनों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। गुस्साए लोगों ने एसयूवी में जमकर तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही सांगानेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक सांगानेर के आजाद नगर स्थित बैरवा कॉलोनी में सोमवार देर रात एक एसयूवी ने खड़ी मैजिक और बाइक सवार को टक्कर मार दी। वाहनों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर एसयूवी चालक भागने की कोशिश करने लगा।
तभी गुस्साए लोगों ने लाठी-डंडे और पत्थर फेंककर एसयूवी के शीशे तोड़ दिए। स्थानीय लोगों ने एसयूवी चालक को पकड़ लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची सांगानेर पुलिस ने घायल बाइक सवार को अस्पताल पहुंचाया और हादसा करने वाली एसयूवी को अपने कब्जे में ले लिया।
पुलिस ने बताया कि एसयूवी की पहले टर्मिनल-1 के पास एक अन्य कार से टक्कर हुई थी। वहां से भागने के बाद एसयूवी चालक ने रास्ते में कई वाहनों को टक्कर मार दी। साथ ही राह चलते कई लोगों को चपेट में ले लिया। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। इस हादसे से लोग बुरी तरह सहम गए।
भागते वक्त एक बाइक को भी टक्कर मारी, जो कार के अगले टायर में फंस गई। तभी लोगों ने चालक को घेर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया।
चालक की पहचान राजू वर्मा के रूप में हुई, जो अलवर का निवासी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह नशे की हालत में था, जिसके चलते पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण करवाया।
बता दें कि पिछले महीने जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में डंपर चालक ने कहर बरपाया था। हरमाड़ा इलाके में शराबी डंपर चालक ने 17 गाड़ियों को टक्कर मारते हुए 22 से ज्यादा लोगों का कुचल दिया था। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी।
