जयपुर हरमाड़ा हादसा: मां के बाद पिता की भी मौत, सदमे में आए बेटे ने सरकार से रख दी ये मांग, अब तक 15 पहुंची मृतकों की संख्या

ट्रोमा सेंटर के नोडल प्रभारी डॉ. बी.एल. यादव ने बताया कि अजय गंभीर रूप से घायल थे। उनके सिर, हाथ और पैरों में गहरी चोटें थीं, साथ ही अंदरूनी चोटें भी आई थीं। शनिवार देर रात करीब सवा एक बजे उनकी मृत्यु हो गई। अजय का बेटा ज्ञान रंजन भी हादसे में घायल हुआ था जिसे हाथ-पैर में चोटें आई थीं। तीन दिन उपचार के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वर्तमान में अबुसाद और देशराज का इलाज ट्रोमा सेंटर में जारी है।