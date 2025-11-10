Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर हरमाड़ा हादसा: मां के बाद पिता की भी मौत, सदमे में आए बेटे ने सरकार से रख दी ये मांग, अब तक 15 पहुंची मृतकों की संख्या

Jaipur Harmada Accident: जयपुर के हरमाड़ा इलाके में हुए डंपर हादसे में घायल अजय बारीक की भी मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 15 हो गई है। अजय के बेटे ने मां-पिता दोनों को खोने के बाद सरकार से आरोपी ड्राइवर को सख्त सजा देने की मांग की है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 10, 2025

अस्पताल में भर्ती घायल अजय बारीक की फाइल फोटो: पत्रिका

15 Death In Jaipur Dumper Accident: जयपुर के हरमाड़ा डंपर हादसे में घायल अजय बारीक ने शनिवार देर रात एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इसके साथ ही इस दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या अब 15 हो गई है। फिलहाल अस्पताल में दो घायलों का इलाज चल रहा है।

ट्रोमा सेंटर के नोडल प्रभारी डॉ. बी.एल. यादव ने बताया कि अजय गंभीर रूप से घायल थे। उनके सिर, हाथ और पैरों में गहरी चोटें थीं, साथ ही अंदरूनी चोटें भी आई थीं। शनिवार देर रात करीब सवा एक बजे उनकी मृत्यु हो गई। अजय का बेटा ज्ञान रंजन भी हादसे में घायल हुआ था जिसे हाथ-पैर में चोटें आई थीं। तीन दिन उपचार के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वर्तमान में अबुसाद और देशराज का इलाज ट्रोमा सेंटर में जारी है।

पापा पिकअप के नीचे दब गए थे

मृतक अजय के बेटे ज्ञान रंजन ने बताया कि वह और उसके पापा प्लंबर का काम करते थे। घटना वाले दिन दोनों पंच्यावाला के मनसा नगर स्थित घर से नींदड़ की ओर जा रहे थे। वह बाइक पर पीछे बैठा था और बाइक उसके पापा चला रहे थे। अचानक पीछे से आ रहे डंपर ने तेज रफ्तार में टक्कर मारी, जिससे पास चल रही पिकअप गाड़ी ने भी बाइक को टक्कर दे दी।

सरकार से रखी ये मांग

हादसे में वह उछलकर दूर जा गिरा, जबकि पिकअप पलटकर उसके पापा के ऊपर गिर गई। लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया। ज्ञान रंजन ने कहा कि मां के बाद अब पापा को भी खो दिया। अब नहीं समझ पा रहा कि आगे क्या होगा। उन्होंने सरकार से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है।

ब्रेक लगाने तक का नहीं था होश

पुलिस के अनुसार एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) रिपोर्ट में पाया गया कि आरोपी कल्याण मीणा के 10 एमएल खून में 1.26 एमएल शराब मौजूद थी। इसका मतलब है कि उसके शरीर में (औसतन 4 से 5 लीटर खून मानें तो) करीब 630 एमएल शराब थी जो सामान्य सीमा से कई गुना अधिक है। जांच में यह भी सामने आया कि नशे की हालत में उसका पैर एक्सीलरेटर पर अटका रह गया और उसे ब्रेक लगाने तक का होश नहीं रहा।

ये भी पढ़ें

Amayra Death Case: अमायरा की मौत के मामले में अब सामने आई नई बात, जानिए 10 अक्टूबर को क्या हुआ था
जयपुर
Neerja Modi School Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 07:44 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर हरमाड़ा हादसा: मां के बाद पिता की भी मौत, सदमे में आए बेटे ने सरकार से रख दी ये मांग, अब तक 15 पहुंची मृतकों की संख्या

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Teacher Recruitment: शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों अ​भ्यर्थियों को बड़ा झटका, धरी रह गई तैयारी; जानें क्यों

Rajasthan-Teacher-Recruitment
जयपुर

Rajasthan: पर्यटकों के लिए खुशखबरी; नाहरगढ़ में लायन सफारी शुरू,जल्द टाइगर सफारी का भी मज़ा

जयपुर

Railway : जयपुर जंक्शन पर मेगा ट्रैफिक ब्लॉक शुरू, वंदे भारत, शताब्दी समेत चार दर्जन ट्रेनों का संचालन होगा प्रभावित

Jaipur Junction Mega traffic block Start Vande Bharat Shatabdi including four dozen trains affecting operations
जयपुर

Rajasthan Panchayat Election : राजस्थान में पंचायत चुनाव पर ‘सस्पेंस’ के बीच बड़ा अपडेट, आज साफ होगी तस्वीर

Rajasthan-High-Court
जयपुर

Jaipur News : जयपुर में बिना अनुमति नहीं बजेगा डीजे, पुलिस आयुक्तालय से आदेश जारी

Jaipur DJ will not be played without permission Police Commissionerate order issued
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.