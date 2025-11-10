जयपुर हरमाड़ा हादसा: मां के बाद पिता की भी मौत, सदमे में आए बेटे ने सरकार से रख दी ये मांग, अब तक 15 पहुंची मृतकों की संख्या

अस्पताल में भर्ती घायल अजय बारीक की फाइल फोटो: पत्रिका
15 Death In Jaipur Dumper Accident: जयपुर के हरमाड़ा डंपर हादसे में घायल अजय बारीक ने शनिवार देर रात एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इसके साथ ही इस दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या अब 15 हो गई है। फिलहाल अस्पताल में दो घायलों का इलाज चल रहा है।
ट्रोमा सेंटर के नोडल प्रभारी डॉ. बी.एल. यादव ने बताया कि अजय गंभीर रूप से घायल थे। उनके सिर, हाथ और पैरों में गहरी चोटें थीं, साथ ही अंदरूनी चोटें भी आई थीं। शनिवार देर रात करीब सवा एक बजे उनकी मृत्यु हो गई। अजय का बेटा ज्ञान रंजन भी हादसे में घायल हुआ था जिसे हाथ-पैर में चोटें आई थीं। तीन दिन उपचार के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वर्तमान में अबुसाद और देशराज का इलाज ट्रोमा सेंटर में जारी है।
मृतक अजय के बेटे ज्ञान रंजन ने बताया कि वह और उसके पापा प्लंबर का काम करते थे। घटना वाले दिन दोनों पंच्यावाला के मनसा नगर स्थित घर से नींदड़ की ओर जा रहे थे। वह बाइक पर पीछे बैठा था और बाइक उसके पापा चला रहे थे। अचानक पीछे से आ रहे डंपर ने तेज रफ्तार में टक्कर मारी, जिससे पास चल रही पिकअप गाड़ी ने भी बाइक को टक्कर दे दी।
हादसे में वह उछलकर दूर जा गिरा, जबकि पिकअप पलटकर उसके पापा के ऊपर गिर गई। लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया। ज्ञान रंजन ने कहा कि मां के बाद अब पापा को भी खो दिया। अब नहीं समझ पा रहा कि आगे क्या होगा। उन्होंने सरकार से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है।
पुलिस के अनुसार एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) रिपोर्ट में पाया गया कि आरोपी कल्याण मीणा के 10 एमएल खून में 1.26 एमएल शराब मौजूद थी। इसका मतलब है कि उसके शरीर में (औसतन 4 से 5 लीटर खून मानें तो) करीब 630 एमएल शराब थी जो सामान्य सीमा से कई गुना अधिक है। जांच में यह भी सामने आया कि नशे की हालत में उसका पैर एक्सीलरेटर पर अटका रह गया और उसे ब्रेक लगाने तक का होश नहीं रहा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग