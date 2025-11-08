Amayra Death Case: अमायरा की मौत के मामले में अब सामने आई नई बात, जानिए 10 अक्टूबर को क्या हुआ था

जयपुर। 9 साल की अमायरा की मौत के आज 8 दिन हो गए है। लेकिन पुलिस की जांच ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी है। वहीं स्कूल प्रशासन की ओर से भी मौत के बाद अब तक परिजनों से कोई संपर्क नहीं किया गया है। पीड़ित माता-पिता आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल में उनकी बेटी को दूसरे बच्चे उसे परेशान करते थे और उसने अपशब्द कहे जाने की शिकायत की थी।