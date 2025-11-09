हरमाड़ा हादसाः नहीं थम रहे आंसू, एक और घायल ने दम तोड़ा, 15 हुई मृतक संख्या, अभी भी कई गंभीर…

उल्लेखनीय है कि हरमाड़ा में हुए हादसे में डंपर चालक ने औसत से कई गुना ज्यादा शराब पी रखी थी। उसका पैर एक्सीलेटर पर ही रह गया था। उसे इतना भी होश नहीं था कि आगे चल रहे वाहनों को बचाने के लिए ब्रेक भी लगाना है। हादसे में 17 वाहनों को रौंदा गया था और करीब पच्चीस से ज्यादा लोगों को गंभीर चोटें आई थी। दस ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। तीन अन्य अस्पताल ले जाते हुए जान गवां बैठे थे। उसके बाद एक युवती ने दो दिन पहले और कल रात अजय नाम के युवक ने दम तोड़ दिया।