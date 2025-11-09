हरमाड़ा हादसाः नहीं थम रहे आंसू, एक और घायल ने दम तोड़ा, 15 हुई मृतक संख्या, अभी भी कई गंभीर…

मृतकों के परिजन (फोटो- पत्रिका)
Jaipur Harmada Accident: हरमाड़ा थाना इलाके में स्थित लोहामंडी क्षेत्र में शराबी डंपर चालक द्वारा रौंदे गए लोगों में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। हादसे में अब मृतक संख्या 15 तक जा पहुंची है। इस हादसे में कई गंभीर घायल अभी भी एसएमएस अस्पताल और कांवटिया अस्पताल में भर्ती हैं। उनका उपचार जारी है। हादसे में घायल होकर अस्पताल पहुंचे अजय नाम के एक मरीज ने कल रात एसएमएस ट्रोमा सेंटर में दम तोड़ दिया। मृतकों की संख्या अभी और बढ़ने का अनुमान है।
दरअसल इस हादसे के बाद बड़ी संख्या में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया था। हादसे में अब तक पंद्रह लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच डंपर चालक को पंद्रह दिन की जेल हो गई है। कोर्ट ने उस पर हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर उसी हिसाब से जांच करने के लिए हरमाड़ा थाना पुलिस को निर्देशित किया है। पुलिस भी इसी आधार पर जांच पड़ताल कर रही है।
इस हादसे के बाद पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। हादसे की जांच के लिए बनाई गई संयुक्त कमेटी की टीम ने कल ही लोहामंडी क्षेत्र का दौरा किया है और टीम को वहां भारी खामियां मिली है। इसी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि हरमाड़ा में हुए हादसे में डंपर चालक ने औसत से कई गुना ज्यादा शराब पी रखी थी। उसका पैर एक्सीलेटर पर ही रह गया था। उसे इतना भी होश नहीं था कि आगे चल रहे वाहनों को बचाने के लिए ब्रेक भी लगाना है। हादसे में 17 वाहनों को रौंदा गया था और करीब पच्चीस से ज्यादा लोगों को गंभीर चोटें आई थी। दस ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। तीन अन्य अस्पताल ले जाते हुए जान गवां बैठे थे। उसके बाद एक युवती ने दो दिन पहले और कल रात अजय नाम के युवक ने दम तोड़ दिया।
