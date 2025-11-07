14 लोगों की जान लेने वाले डंपर चालक को दोहरा झटका, कोर्ट ने दी 15 दिन की न्यायिक हिरासत, वकीलों का पैरवी से इंकार

जयपुर में तेज रफ्तार डंपर का कहर। फोटो: पत्रिका
Jaipur Harmada Dumpar Accident Update: हरमाड़ा की लोहा मंडी सड़क पर हुए दर्दनाक हादसे के आरोपी डंपर चालक कल्याण मीणा को चौमूं न्यायालय ने 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। आरोपी को अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, चौमूं के समक्ष पेश किया गया था। इस भीषण सड़क कांड में शराब के नशे में धुत चालक कल्याण मीणा ने 14 लोगों की जान ले ली थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने पुलिस को चालक के खिलाफ गंभीर धाराओं में गहन अनुसंधान करने का आदेश दिया है। इस दौरान सरकार की तरफ से अभियोजन अधिकारी ने मजबूती से अपना पक्ष रखा, जिसकी वजह से आरोपी को रिमांड पर भेजने का निर्णय हुआ। इस केस की अगली सुनवाई 21 नवंबर को निर्धारित की गई है।
इस घटना से उपजे व्यापक आक्रोश के बीच, चौमूं दी बार एसोसिएशन ने एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। एसोसिएशन ने तय किया है कि डंपर चालक कल्याण मीणा की कोई भी अधिवक्ता पैरवी नहीं करेगा। यह फैसला दर्शाता है कि स्थानीय न्यायिक समुदाय इस जघन्य कृत्य को लेकर कितना गंभीर और एकजुट है, ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।
गौरतलब है कि लोहा मंडी रोड पर डंपर चालक कल्याण मीणा ने शराब के नशे में लापरवाही से वाहन चलाते हुए कई लोगों को कुचल दिया था। यह भयावह घटना पूरे क्षेत्र के लिए एक गहरा सदमा थी। चालक की इस लापरवाही ने कई परिवारों को उजाड़ दिया । मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्या की धाराओं में भी केस दर्ज किया जा सकता है।
