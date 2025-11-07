14 लोगों की जान लेने वाले डंपर चालक को दोहरा झटका, कोर्ट ने दी 15 दिन की न्यायिक हिरासत, वकीलों का पैरवी से इंकार

Jaipur Harmada Dumpar Accident Update: हरमाड़ा की लोहा मंडी सड़क पर हुए दर्दनाक हादसे के आरोपी डंपर चालक कल्याण मीणा को चौमूं न्यायालय ने 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। आरोपी को अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, चौमूं के समक्ष पेश किया गया था। इस भीषण सड़क कांड में शराब के नशे में धुत चालक कल्याण मीणा ने 14 लोगों की जान ले ली थी।