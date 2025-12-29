चौमूं पत्थरबाजी मामला : 19 आरोपियों को भेजा गया जेल, इलाके में स्थिति सामान्य, इंटरनेट सेवा बहाल

डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा के नेतृत्व में लगातार पुलिस गश्त की गई। पुलिस ने पैदल मार्च कर लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की। उधर प्रशासन की ओर से बंद की गई इंटरनेट सेवाओं को शुरू कर दिया गया। उधर पुलिस ने उपद्रव मचाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 19 लोगों को रविवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया।