जयपुर के चौमूं में मचे बवाल के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, अब तक 50 उपद्रवी हिरासत में, भारी पुलिस बल तैनात

चौमूं में पुलिस बल तैनात। फोटो: पत्रिका
जयपुर। जयपुर के चौमूं कस्बे में देर रात मचे बवाल के बाद पुलिस ने अब तक 50 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं, कस्बे में शुक्रवार तड़के से ही भारी पुलिस बल तैनात है। फिलहाल, चौमूं में हालात पूरी तरह काबू में है।
गौरतलब है कि चौमूं कस्बे में मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर देर रात विवाद हो गया था। पुलिस जब जेसीबी से रेलिंग हटा रही थी, तभी गुस्साए उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर हमला करते हुए जमकर पथराव किया। इस हमले में आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ ही आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को नियंत्रित किया।
चौमूं में जयपुर पुलिस लाइन, हरमाड़ा, दौलतपुरा, मुरलीपुरा और विश्वकर्मा थाने से भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। वहीं, पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स, वज्र वाहन, आरएसी, पुलिस लाइन जयपुर की टीम के 500 से ज्यादा जवान मौके पर मौजूद हैं। सुबह से पुलिस के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं।
पुलिस पर पथराव करने वालों पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस की टीमें सुबह से ही पत्थरबाजी करने वाले आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। अब तक जिन आरोपियों की पहचान हुई, उन्हें हिरासत में लिया गया है।
स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि जो लोग संदिग्ध लगे उन्हें लेकर आया गया है। कुछ जगहों पर पुलिस के साथ विरोध करने का भी प्रयास किया गया। ऐसे लोगों को भी लेकर आया गया है। मौके पर स्थिति शांतिपूर्ण हैं। प्रोटोकॉल को ज़्यादा असरदार तरीके से लागू किया जाएगा। जिन लोगों को राउंडअप किया गया है, उनमें से बहुत से उपद्रवी हैं। जो बच गए हैं, उन्हें भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा।
चौमूं में मचे बवाल के बाद शुक्रवार को बस स्टैंड के आसपास जनजीवन सामान्य है। हालांकि, बाजार बंद है। कस्बे के मुख्य बस स्टैंड, रींगस रोड, मोरीजा रोड, थाना मोड़ और मुख्य बाजार बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही है।
एडिशनल पुलिस कमिश्नर (SOG) राहुल प्रकाश ने बताया कि चौमूं कस्बे में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया गया है। लोगों से अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और शांति व्यवस्था बनाएं रखें। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम लोगों से मेरी अपील है कि जो भी लोगों की समस्या या विवाद है, उसे बातचीत से सुलझाएं। कानून को हाथ में लेना उन्हें भारी पड़ेगा।
