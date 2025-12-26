जयपुर के चौमूं में मचे बवाल के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, अब तक 50 उपद्रवी हिरासत में, भारी पुलिस बल तैनात

स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि जो लोग संदिग्ध लगे उन्हें लेकर आया गया है। कुछ जगहों पर पुलिस के साथ विरोध करने का भी प्रयास किया गया। ऐसे लोगों को भी लेकर आया गया है। मौके पर स्थिति शांतिपूर्ण हैं। प्रोटोकॉल को ज़्यादा असरदार तरीके से लागू किया जाएगा। जिन लोगों को राउंडअप किया गया है, उनमें से बहुत से उपद्रवी हैं। जो बच गए हैं, उन्हें भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा।