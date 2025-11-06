Amayra Suicide Case Update: इकलौती बेटी को खोने के बाद पिता निशब्द, बस कर रहे एक ही मांग… क्या मिलेगा इंसाफ?

इस घटना के बाद पिता टूट चुके हैं...
मानसरोवर की निजी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा चार की छात्रा अमायरा सुसाइड केस में अब नया मोड आता दिख रहा है। मामला मंत्री किरोड़ी लाल तक पहुंचा है, मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि यह मामला वे सीएम तक लेकर जाएंगे और उचित कार्रवाई होगी। लेकिन इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। अमायरा के पिता विजय की तो मानों आवाज ही छीन गई है, उनका दिल भरा हुआ है, बात-बात पर बेटी को याद करते हुए उनके आंसू छलक आते हैं। बोली नहीं निकलती…. उनकी बस एक ही मांग है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले।
दरअसल, इस पूरे मामले की जांच मानसरोवर थाना पुलिस कर रही है। मामला संवेदनशील होने के चलते इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिकेशन टीम का गठन करने की मांग की गई है। जिसमें पुलिस के साथ ही कुछ अन्य एजेंसियां भी काम करेंगी। बच्ची के पिता विजय और परिवार के कुछ सदस्यों ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की और उन्हें इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। स्कूल प्रबंधन पर भी बेहद गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि प्रबंधन ने सबूतों से खिलवाड़ किया है और उन्हें मिटाया है।
किरोड़ी लाल मीणा से पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी अमायरा के परिजनों से मिले थे और परिवार को भरोसा दिलाया था कि उचित कार्रवाई होगी। परिवार के लोगों की मांग है कि इस मामले में हत्या समेत अन्य गंभीर धाराएं दर्ज की जाएं। उधर, स्कूल प्रबंधन इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे बैठा है। प्रबंधन की ओर से किसी भी तरह का बयान सार्वजनिक नहीं हुआ है। स्कूल के कुछ बच्चों पर ही बैड वर्ड बोलने के आरोप लग रहे हैं।
