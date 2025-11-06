Amayra Suicide Case Update: इकलौती बेटी को खोने के बाद पिता निशब्द, बस कर रहे एक ही मांग… क्या मिलेगा इंसाफ?

मानसरोवर की निजी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा चार की छात्रा अमायरा सुसाइड केस में अब नया मोड आता दिख रहा है। मामला मंत्री किरोड़ी लाल तक पहुंचा है, मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि यह मामला वे सीएम तक लेकर जाएंगे और उचित कार्रवाई होगी। लेकिन इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। अमायरा के पिता विजय की तो मानों आवाज ही छीन गई है, उनका दिल भरा हुआ है, बात-बात पर बेटी को याद करते हुए उनके आंसू छलक आते हैं। बोली नहीं निकलती…. उनकी बस एक ही मांग है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले।