13 माह की बच्ची से 735 किलोमीटर दूर है टीचर मां, तबादले के लिए दिव्यांग पिता ने शुरू की अनोखी यात्रा…

अनु रंगा ने दृढ़ निश्चय किया है कि जब तक उनकी पत्नी का तबादला जैसलमेर नहीं हो जाता, वे वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ पर भी सोने को तैयार हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर रोक ने अनु रंगा जैसे कई परिवारों के लिए संकट खड़ा कर दिया है। सरकार ने इन तबादलों पर रोक लगा रखी है, जिससे दूरदराज के इलाकों में कार्यरत शिक्षकों को पारिवारिक और मानसिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अनु रंगा ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए, मानवीय आधार पर उनकी पत्नी का तबादला जैसलमेर करवाएंगे।