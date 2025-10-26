राजस्थान में एक और अग्निकांड, जिंदा जल गए तीन भाई, दो ने दम तोड़ा, तीसरा बेहद गंभीर… दिवाली पर गांव आया था

Barmer Fire News: राजस्थान में आग लगने और लोगों के जिंदा जलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब बाड़मेर जिले के ग्रामीण इलाके में रविवार तड़के एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। जस्तानियों की ढाणी, भाड़खा में एक ही कमरे में सो रहे तीन युवकों में से दो की आग में जलकर मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से झुलस गया। हादसा इतना भयानक था कि ग्रामीण जब तक मौके पर पहुंचेए तब तक आग ने पूरा कमरा अपनी चपेट में ले लिया था।