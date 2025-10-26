Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

राजस्थान में एक और अग्निकांड, जिंदा जल गए तीन भाई, दो ने दम तोड़ा, तीसरा बेहद गंभीर… दिवाली पर गांव आया था

Barmer Fire Accident: हादसा इतना भयानक था कि ग्रामीण जब तक मौके पर पहुंचेए तब तक आग ने पूरा कमरा अपनी चपेट में ले लिया था।

बाड़मेर

Jayant Sharma

Oct 26, 2025

Barmer Fire News: राजस्थान में आग लगने और लोगों के जिंदा जलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब बाड़मेर जिले के ग्रामीण इलाके में रविवार तड़के एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। जस्तानियों की ढाणी, भाड़खा में एक ही कमरे में सो रहे तीन युवकों में से दो की आग में जलकर मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से झुलस गया। हादसा इतना भयानक था कि ग्रामीण जब तक मौके पर पहुंचेए तब तक आग ने पूरा कमरा अपनी चपेट में ले लिया था।

जानकारी के अनुसार गांव के देवीलाल शनिवार रात अपने भाई शंकराराम के घर पर गए थे। उनके साथ बेटा जसराम 21 भी था। रात को जसराम अपने चचेरे भाई अरुण 19, और राजूराम 12 के साथ एक कमरे में सो गया। सुबह करीब 5 बजे कमरे में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में लपटें इतनी तेज हो गईं कि तीनों बाहर नहीं निकल पाए।

परिजनों और ग्रामीणों ने शोर सुनते ही भागकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक अरुण और राजूराम की मौके पर ही जलकर मौत हो चुकी थी। जसराम को गंभीर झुलसने की हालत में बाड़मेर अस्पताल लाया गयाए जहां से उसे जोधपुर रेफर किया गया है।

बताया जा रहा है कि हादसे का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। एफएसएल टीम ने मौके से नमूने लेकर जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर एएसपी जसाराम बोस, डीएसपी रमेश कुमार शर्मा और तहसीलदार सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली।

ये भी पढ़ें

SMS अस्पताल के ICU में जलने से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन… सामने आया नाम, प्रबंधन ने कराई FIR
जयपुर
Published on:

26 Oct 2025 11:24 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / राजस्थान में एक और अग्निकांड, जिंदा जल गए तीन भाई, दो ने दम तोड़ा, तीसरा बेहद गंभीर… दिवाली पर गांव आया था

