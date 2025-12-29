सुरक्षा गार्ड से मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल, पचपदरा रिफाइनरी में दो पक्ष आमने-सामने, एसटीएफ बुलानी पड़ी

बालोतरा। जिले के पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) परिसर में सोमवार को सुरक्षा गार्ड से मारपीट के मामले को लेकर दो पक्ष आमने-सामने हो गए। एचआरआरएल की सुरक्षा गार्ड टीम और टाटा कंपनी के कर्मचारियों के बीच तीखी बहस और हंगामा हो गया। स्थिति बिगड़ती देख पचपदरा थाना पुलिस सहित उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। हालात पर नियंत्रण के लिए विशेष कार्य बल (एसटीएफ) को भी बुलाया गया, जिसके बाद स्थिति को संभाला जा सका।