बाड़मेर

सुरक्षा गार्ड से मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल, पचपदरा रिफाइनरी में दो पक्ष आमने-सामने, एसटीएफ बुलानी पड़ी

पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) परिसर में सोमवार को सुरक्षा गार्ड से मारपीट के मामले को लेकर दो पक्ष आमने-सामने हो गए।

Google source verification

बाड़मेर

image

kamlesh sharma

Dec 29, 2025

फोटो पत्रिका

बालोतरा। जिले के पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) परिसर में सोमवार को सुरक्षा गार्ड से मारपीट के मामले को लेकर दो पक्ष आमने-सामने हो गए। एचआरआरएल की सुरक्षा गार्ड टीम और टाटा कंपनी के कर्मचारियों के बीच तीखी बहस और हंगामा हो गया। स्थिति बिगड़ती देख पचपदरा थाना पुलिस सहित उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। हालात पर नियंत्रण के लिए विशेष कार्य बल (एसटीएफ) को भी बुलाया गया, जिसके बाद स्थिति को संभाला जा सका।

मारपीट के पुराने मामले से भड़का विवाद

जानकारी के अनुसार विवाद की जड़ कुछ दिन पहले टाटा कंपनी के एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ हुई मारपीट की घटना है। पीड़ित गार्ड ने मारपीट करने और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए पचपदरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की जांच के लिए सोमवार को पुलिस रिफाइनरी परिसर पहुंची।

ऐसे में एचआरआरएल के सिक्योरिटी इंचार्ज के टाटा कंपनी के कर्मचारियों से समझाइश करने पर उन्होंने सुरक्षा गार्डों पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया और विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और माहौल गर्मा गया।

बाद में पुलिस और एसटीएफ दोनों पक्षों से बातचीत कर मामला शांत कराया। रिफाइनरी प्रबंधन की ओर से मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया है। थानाधिकारी ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रिफाइनरी परिसर में स्थिति सामान्य है, वहीं एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

Published on:

29 Dec 2025 08:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / सुरक्षा गार्ड से मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल, पचपदरा रिफाइनरी में दो पक्ष आमने-सामने, एसटीएफ बुलानी पड़ी

