SMS अस्पताल के ICU में जलने से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन… सामने आया नाम, प्रबंधन ने कराई FIR

ICU में 6 की मौत के बाद सड़क पर रोते-बिलखते परिजन
SMS Hospital Fire News Update: सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। अस्पताल प्रशासन की शिकायत पर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम संभालने वाली इलेक्ट्रिक कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कंपनी अस्पताल के फायर प्रोटेक्शन और फायर डिटेक्शन सिस्टम के संचालन का कार्य देख रही थी।
मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 5 अक्टूबर 2025 की रात करीब 11.20 बजे ट्रॉमा सेंटर के न्यूरोसर्जरी आईसीयू.2 में हुई थी। उस समय वहां कई मरीज भर्ती थे। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि आग लगने की घटना के दौरान फायर सिस्टम ने समय पर काम नहीं किया, जिससे हालात बिगड़ गए। हालांकि अस्पताल कर्मियों और फायर ब्रिगेड की तत्परता से स्थिति पर काबू पा लिया गया। लेकिन तब तक कई लोगों की मौत हो चुकी थी। इस घटना को लेकर अस्पताल प्रबंधन से जुड़े कई सीनियर्स पर गाज गिरी थी और उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था। साथ ही सरकार ने छह सदस्यों की कमेटी इस केस की जांच के लिए बनाई थी।
अब इस घटना को लेकर नर्सिंग अधीक्षक गंगालाल जाटव ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि सिस्टम के संचालन की जिम्मेदारी एस के. इलेक्ट्रिक कंपनी के पास थी, लेकिन घटना के वक्त न तो अलार्म बजे और न ही स्वतः फायर कंट्रोल सिस्टम सक्रिय हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि रखरखाव और निगरानी में गंभीर लापरवाही बरती गई।
पुलिस ने धारा 125 और 106 -1 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर थाना अधिकारी राजेश कुमार को जांच सौंपी है। अब पुलिस यह जांच कर रही है कि सिस्टम में तकनीकी खामी थी या रखरखाव के दौरान लापरवाही हुई। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने भी अस्पताल में फायर सुरक्षा उपकरणों की समग्र समीक्षा का आदेश दिया है।
