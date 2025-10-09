SMS अस्पताल के ICU में जलने से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन… सामने आया नाम, प्रबंधन ने कराई FIR

मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 5 अक्टूबर 2025 की रात करीब 11.20 बजे ट्रॉमा सेंटर के न्यूरोसर्जरी आईसीयू.2 में हुई थी। उस समय वहां कई मरीज भर्ती थे। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि आग लगने की घटना के दौरान फायर सिस्टम ने समय पर काम नहीं किया, जिससे हालात बिगड़ गए। हालांकि अस्पताल कर्मियों और फायर ब्रिगेड की तत्परता से स्थिति पर काबू पा लिया गया। लेकिन तब तक कई लोगों की मौत हो चुकी थी। इस घटना को लेकर अस्पताल प्रबंधन से जुड़े कई सीनियर्स पर गाज गिरी थी और उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था। साथ ही सरकार ने छह सदस्यों की कमेटी इस केस की जांच के लिए बनाई थी।