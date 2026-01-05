5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan School Holidays: राजस्थान के 3 जिलों में बढ़ाई स्कूलों की छुट्टी, जानें कब तक बंद रहेंगे

School Holidays In Rajasthan: राजस्थान में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बारां के बाद अब राजस्थान के 3 और जिलों में स्कूलों की छुट्टी बढ़ाई गई है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 05, 2026

School Holiday

स्कूलों अवकाश घोषित। ​पत्रिका फाइल फोटो

School Holidays: राजस्थान में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बारां के बाद अब राजस्थान के 3 और जिलों में स्कूलों की छुट्टी बढ़ाई गई है। श्रीगंगानगर जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों का 7 दिन और हनुमानगढ़ जिले में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 5 दिन अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा बूंदी में भी दो दिन स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।

बता दें कि प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक कड़ाके की सर्दी का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 6 जनवरी के लिए अलवर, जयपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनूं में कोल्ड-वेव और 7 व 8 जनवरी को चूरू, सीकर, झुंझुनूं, अलवर, जयपुर में कोल्ड-वेव का येलो अलर्ट जारी किया है।

हनुमानगढ़ में 5 दिन स्कूलों का अवकाश

हनुमानगढ़ जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव के सोमवार को जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक की कक्षाओं में 6 से 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश केवल छात्र-छात्राओं के लिए लागू रहेगा। कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं पूर्व की भांति लगेंगी एवं विद्यालय का स्टाफ भी विभागीय नियमानुसार विद्यालयों में उपस्थित रहकर कार्य करेंगे।

श्रीगंगानगर में 7 दिन स्कूलों की छुट्टी

श्रीगंगानगर जिला कलक्टर डॉ. मंजू के सोमवार को जारी आदेश के अनुसार शीतलहर और अत्यधिक ठंड को देखते हुए जिले के सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों को 6 से 12 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। वहीं, कक्षा 6 से 12 तक विद्यार्थियों के लिए स्कूल समय सुबह 10:30 से दोपहर 3:00 बजे तक रहेगा।

बूंदी में दो दिन स्कूलों की रहेगी छुट्टी

वहीं, बूंदी जिले में भी जारी शीतलहर को देखते हुए कलक्टर ने बड़ा फैसला लिया है। जिले के सभी राजकीय और गैर-राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए 6 और 7 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि, स्टाफ को स्कूल आना होगा।

ये भी पढ़ें

Schools Holiday : राजस्थान में क्या 6 जनवरी से खुलेंगे सरकारी-निजी स्कूल या और बढ़ेंगी छुट्टियां
जयपुर
Will government private schools in Rajasthan reopen from 6 January Or the holidays will be extended

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Jan 2026 04:09 pm

Published on:

05 Jan 2026 04:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan School Holidays: राजस्थान के 3 जिलों में बढ़ाई स्कूलों की छुट्टी, जानें कब तक बंद रहेंगे

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आपकी बात: दहेज हत्या की रोकथाम के लिए सामाजिक स्तर पर कैसे प्रयास हों?

ओपिनियन

9 जनवरी को सेना दिवस को लेकर जयपुर में तीन रिहर्सल परेड, महिलाओं को होगी समर्पित

Army Day
जयपुर

Rajasthan DigiFest : जयपुर में बोलीं स्मृति ईरानी- हार ने लिखी मेरी किस्मत, वहीं से बदली जिंदगी

जयपुर

संपादकीय : बेटियों की किलकारी की चाहत का सुखद संकेत

ओपिनियन

Kotputali : हरियाणा का कुख्यात बदमाश सोनू उर्फ बाबा सहित तीन आरोपी गिरफ्तार

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.