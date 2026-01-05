Rajasthan School Holidays: राजस्थान के 3 जिलों में बढ़ाई स्कूलों की छुट्टी, जानें कब तक बंद रहेंगे

स्कूलों अवकाश घोषित। पत्रिका फाइल फोटो
School Holidays: राजस्थान में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बारां के बाद अब राजस्थान के 3 और जिलों में स्कूलों की छुट्टी बढ़ाई गई है। श्रीगंगानगर जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों का 7 दिन और हनुमानगढ़ जिले में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 5 दिन अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा बूंदी में भी दो दिन स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।
बता दें कि प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक कड़ाके की सर्दी का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 6 जनवरी के लिए अलवर, जयपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनूं में कोल्ड-वेव और 7 व 8 जनवरी को चूरू, सीकर, झुंझुनूं, अलवर, जयपुर में कोल्ड-वेव का येलो अलर्ट जारी किया है।
हनुमानगढ़ जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव के सोमवार को जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक की कक्षाओं में 6 से 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश केवल छात्र-छात्राओं के लिए लागू रहेगा। कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं पूर्व की भांति लगेंगी एवं विद्यालय का स्टाफ भी विभागीय नियमानुसार विद्यालयों में उपस्थित रहकर कार्य करेंगे।
श्रीगंगानगर जिला कलक्टर डॉ. मंजू के सोमवार को जारी आदेश के अनुसार शीतलहर और अत्यधिक ठंड को देखते हुए जिले के सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों को 6 से 12 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। वहीं, कक्षा 6 से 12 तक विद्यार्थियों के लिए स्कूल समय सुबह 10:30 से दोपहर 3:00 बजे तक रहेगा।
वहीं, बूंदी जिले में भी जारी शीतलहर को देखते हुए कलक्टर ने बड़ा फैसला लिया है। जिले के सभी राजकीय और गैर-राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए 6 और 7 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि, स्टाफ को स्कूल आना होगा।
