Rajasthan School Holidays: राजस्थान के 3 जिलों में बढ़ाई स्कूलों की छुट्टी, जानें कब तक बंद रहेंगे

School Holidays: राजस्थान में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बारां के बाद अब राजस्थान के 3 और जिलों में स्कूलों की छुट्टी बढ़ाई गई है। श्रीगंगानगर जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों का 7 दिन और हनुमानगढ़ जिले में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 5 दिन अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा बूंदी में भी दो दिन स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।