5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Schools Holiday : राजस्थान में क्या 6 जनवरी से खुलेंगे सरकारी-निजी स्कूल या और बढ़ेंगी छुट्टियां

Schools Holiday : राजस्थान के सरकारी एवं निजी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 5 जनवरी को खत्म हो गया है। नए साल 2026 में 6 जनवरी से स्कूल खुलेंगे। पर प्रदेश के कई जिलों में शीत लहर चल रही है और कोहरा छाया हुआ है। तो सवाल है कि क्या स्कूलों में छुट्टियां बढ़ सकती है या नहीं?

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 05, 2026

Will government private schools in Rajasthan reopen from 6 January Or the holidays will be extended

फाइल फोटो पत्रिका

Schools Holiday : राजस्थान के सरकारी एवं निजी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 5 जनवरी को खत्म हो गया है। नए साल 2026 में 6 जनवरी से स्कूल खुलेंगे। पर प्रदेश के कई जिलों में शीत लहर चल रही है और कोहरा छाया हुआ है। तो सवाल है कि क्या स्कूलों में छुट्टियां बढ़ सकती है? शीतलहर को देखते बारां में जिला प्रशासन ने 5 जनवरी को जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के लिए अवकाश घोषित किया है। यानि की स्कूल की छुट्टियां बढ़ने का आगाज हो गया है।

राजस्थान में ठंड अपने पूरे शबाब पर है। कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार माउंट आबू (सिरोही) में लगातार तीसरे दिन तापमान शून्य पर दर्ज हुआ। साथ ही बीते 24 घंटे में राजस्थान के 7 शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे आ गया है। दिन में भी गलन वाली ठंड पड़ रही है।

मौसम विभाग के अनुसार 6 जनवरी को धौलपुर, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में घना कोहरा जबकि अलवर, जयपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनूं में कोल्ड-वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो 7 जनवरी और 8 जनवरी को चूरू, सीकर, झुंझुनूं, अलवर और जयपुर में कोल्ड-वेव चलने का येलो अलर्ट है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार प्रदेश में अगले एक सप्ताह कड़ाके की सर्दी जारी रहेगी, जबकि जयपुर संभाग के जिलों में 4 दिनों तक कोल्ड-वेव का असर रहेगा।

कड़ाके ठंड से अभिभावक चिंतित

मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद अभिभावक सतर्क हो गए हैं। राजस्थान के कई जिलों में अभिभावक और शिक्षक संगठन कड़ाके ठंड और कोहरे को देखते हुए छुट्टियां बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि सुबह के समय ठंड और कोहरा बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। खासकर छोटे बच्चों और प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल जाना जोखिम भरा साबित हो सकता है।

मौसम पर है सरकार और शिक्षा विभाग की नजर

राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग, मौसम विभाग की रिपोर्ट और जमीनी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में ठंड का असर कम नहीं हुआ तो स्कूलों के अवकाश बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल अभिभावक और विद्यार्थी सरकार के अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं।

कलक्टर्स अपने-अपने जिले में कर सकते हैं अवकाश घोषित

वैसे तो मौसम की गंभीरता को देखते हुए जिला कलक्टर्स अपने-अपने जिलों में अवकाश घोषित कर सकते हैं। या फिर स्कूल का समय बदल सकते हैं।

5 जनवरी को 12 दिन का शीतकालीन अवकाश खत्म

राजस्थान के सरकारी एवं निजी स्कूलों में इस बार शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से शुरू हो गए थे। स्कूलों में 12 दिन का शीतकालीन अवकाश आज 5 जनवरी को खत्म हो रहा है।

ये भी पढ़ें

Treasure in Tonk : टोंक में खुदाई में निकाला खजाना! कड़ी सुरक्षा में ट्रेजरी में रखी गई देग, पुरातत्व विभाग का है इंतजार
टोंक
Tonk Treasure unearthed during excavation cauldron was kept in treasury under tight security archaeology department waiting

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Jan 2026 02:07 pm

Published on:

05 Jan 2026 01:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Schools Holiday : राजस्थान में क्या 6 जनवरी से खुलेंगे सरकारी-निजी स्कूल या और बढ़ेंगी छुट्टियां

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आपकी बात: दहेज हत्या की रोकथाम के लिए सामाजिक स्तर पर कैसे प्रयास हों?

ओपिनियन

9 जनवरी को सेना दिवस को लेकर जयपुर में तीन रिहर्सल परेड, महिलाओं को होगी समर्पित

Army Day
जयपुर

Rajasthan DigiFest : जयपुर में बोलीं स्मृति ईरानी- हार ने लिखी मेरी किस्मत, वहीं से बदली जिंदगी

जयपुर

Rajasthan School Holidays: राजस्थान के 3 जिलों में बढ़ाई स्कूलों की छुट्टी, जानें कब तक बंद रहेंगे

School Holiday
जयपुर

संपादकीय : बेटियों की किलकारी की चाहत का सुखद संकेत

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.