Schools Holiday : राजस्थान में क्या 6 जनवरी से खुलेंगे सरकारी-निजी स्कूल या और बढ़ेंगी छुट्टियां

Schools Holiday : राजस्थान के सरकारी एवं निजी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 5 जनवरी को खत्म हो गया है। नए साल 2026 में 6 जनवरी से स्कूल खुलेंगे। पर प्रदेश के कई जिलों में शीत लहर चल रही है और कोहरा छाया हुआ है। तो सवाल है कि क्या स्कूलों में छुट्टियां बढ़ सकती है? शीतलहर को देखते बारां में जिला प्रशासन ने 5 जनवरी को जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के लिए अवकाश घोषित किया है। यानि की स्कूल की छुट्टियां बढ़ने का आगाज हो गया है।
राजस्थान में ठंड अपने पूरे शबाब पर है। कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार माउंट आबू (सिरोही) में लगातार तीसरे दिन तापमान शून्य पर दर्ज हुआ। साथ ही बीते 24 घंटे में राजस्थान के 7 शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे आ गया है। दिन में भी गलन वाली ठंड पड़ रही है।
मौसम विभाग के अनुसार 6 जनवरी को धौलपुर, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में घना कोहरा जबकि अलवर, जयपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनूं में कोल्ड-वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो 7 जनवरी और 8 जनवरी को चूरू, सीकर, झुंझुनूं, अलवर और जयपुर में कोल्ड-वेव चलने का येलो अलर्ट है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार प्रदेश में अगले एक सप्ताह कड़ाके की सर्दी जारी रहेगी, जबकि जयपुर संभाग के जिलों में 4 दिनों तक कोल्ड-वेव का असर रहेगा।
मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद अभिभावक सतर्क हो गए हैं। राजस्थान के कई जिलों में अभिभावक और शिक्षक संगठन कड़ाके ठंड और कोहरे को देखते हुए छुट्टियां बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि सुबह के समय ठंड और कोहरा बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। खासकर छोटे बच्चों और प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल जाना जोखिम भरा साबित हो सकता है।
राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग, मौसम विभाग की रिपोर्ट और जमीनी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में ठंड का असर कम नहीं हुआ तो स्कूलों के अवकाश बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल अभिभावक और विद्यार्थी सरकार के अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं।
वैसे तो मौसम की गंभीरता को देखते हुए जिला कलक्टर्स अपने-अपने जिलों में अवकाश घोषित कर सकते हैं। या फिर स्कूल का समय बदल सकते हैं।
राजस्थान के सरकारी एवं निजी स्कूलों में इस बार शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से शुरू हो गए थे। स्कूलों में 12 दिन का शीतकालीन अवकाश आज 5 जनवरी को खत्म हो रहा है।
