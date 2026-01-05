5 जनवरी 2026,

सोमवार

जयपुर

9 जनवरी को सेना दिवस को लेकर जयपुर में तीन रिहर्सल परेड, महिलाओं को होगी समर्पित

जयपुर में इस बार होने वाली सेना दिवस परेड पूरे राज्य के लिए गर्व का अवसर है। 9 जनवरी की रिहर्सल परेड विशेष रूप से महिलाओं को समर्पित की गई है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Santosh Trivedi

image

Ankit Sai

Jan 05, 2026

Army Day

सेना दिवस रिहर्सल परेड फोटो-पत्रिका

जयपुर: जयपुर में इस साल सेना दिवस परेड को अधिक लोग देख सकें, इसके लिए 9 जनवरी से तीन रिहर्सल परेड की जाएंगी। यह रिहर्सल परेड खास तौर पर महिलाओं के लिए समर्पित है। ताकि 15 जनवरी सेना दिवस की परेड देखने के लिए अधिक महिलाएं शामिल हो सकें। इसके लिए राज्य सरकार अलग-अलग संस्थानों से लड़कियों और महिलाओं को अधिक संख्या में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

विभिन्न संस्थानों से महिलाएं होगी शामिल

राज्य के गृह विभाग ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि इस रिहर्सल परेड में महिलाओँ की भागीदारी को अधिक बढ़ाया जाए। उन्हें सेना दिवस पर परेड देखने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। रविवार को मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जगतपुरा के महल रोड पर कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर ही कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा, राजस्थान सरकार सेना दिवस परेड-2026 को सफल बनाने में पूरा सहयोग देगी।

तैयारियों का लिया जायजा

शनिवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर ए सावंत की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी। जिसमें तैयारियों का जायजा लिया गया। इस बैठक में सभी स्कूलों, कॉलेजों और संगठनों से कहा कि परेड देखने आने वाले लोगों की संख्या और जानकारी सोमवार तक दे दें। जयपुर के जिला कलक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि दर्शकों के लिए बैठने की व्यवस्था और आने-जाने के मार्ग तैयार किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि सेना भर्ती और अन्य सैन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा तथा स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राएं परेड अवश्य देख सकें।

Updated on:

05 Jan 2026 05:03 pm

Published on:

05 Jan 2026 04:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 9 जनवरी को सेना दिवस को लेकर जयपुर में तीन रिहर्सल परेड, महिलाओं को होगी समर्पित

