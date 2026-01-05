9 जनवरी को सेना दिवस को लेकर जयपुर में तीन रिहर्सल परेड, महिलाओं को होगी समर्पित

शनिवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर ए सावंत की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी। जिसमें तैयारियों का जायजा लिया गया। इस बैठक में सभी स्कूलों, कॉलेजों और संगठनों से कहा कि परेड देखने आने वाले लोगों की संख्या और जानकारी सोमवार तक दे दें। जयपुर के जिला कलक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि दर्शकों के लिए बैठने की व्यवस्था और आने-जाने के मार्ग तैयार किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि सेना भर्ती और अन्य सैन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा तथा स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राएं परेड अवश्य देख सकें।