आपकी बात: दहेज हत्या की रोकथाम के लिए सामाजिक स्तर पर कैसे प्रयास हों?

सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करें

दहेज जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि सामाजिक चेतना और मानसिक बदलाव की भी उतनी ही आवश्यकता है। दहेज हत्या को रोकने में युवाओं की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। आज के शिक्षित युवाओं को संकल्प लेना होगा कि वे बिना दहेज के विवाह करेंगे। जब युवा पीढ़ी इसे सम्मान के बजाय अपमान मानेगी, तभी बदलाव आएगा। दहेज की मांग करने वाले परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए ताकि ऐसे कृत्यों को हतोत्साहित किया जा सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ-साथ बेटियों को संपत्ति और शिक्षा में समान अधिकार देना उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। समाज में सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे फिजूलखर्ची और दिखावे की होड़ कम हो। दहेज मुक्त समाज ही वास्तव में एक विकसित और सभ्य समाज की पहचान है। - डॉ. प्रेमराज मीना, करौली