आग में बुझी ज़िंदगियाँ, धुएं में खो गईं उम्मीदें – राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में 8 हुई मृतक संख्या… जांच कमेटी गठित

SMS Hospital Fire Jaipur: जयपुर के एसएमएस अस्पताल से रविवार देर रात एक दर्दनाक खबर आई जिसने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया। रात करीब 11 बजे के बाद अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में अचानक आग लग गई। पलभर में वार्ड धुएं से भर गया और अफरा-तफरी मच गई। स्टाफ और मरीजों के परिजनों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों को बाहर निकालना शुरू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।