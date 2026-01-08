— पीटीआई भर्ती में फर्जी डिग्री बांटने वाली यूपी की जेएस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द

--1200 अभ्यर्थी की जांच में 300 से अ​धिक का फर्जीवाड़ा उजागर

पीटीआई भर्ती में से करीब 1200 अभ्य​र्थियों को जांच के दायरे में लिया है। इन अभ्य​र्थियों की जांच बोर्ड और एसओजी अलग-अलग कर रही है। 1200 में से 321 अभ्य​र्थियों का फर्जीवाड़ा बोर्ड ने पकड़़ लिया है। ये अभ्यर्थी अपनी डिग्री सही होने का प्रमाण बोर्ड को नहीं पाए। अब बोर्ड की ओर से इन अभ्य​र्थियों की सूची एसओजी को सौंपी जाएगी। वहीं, इन अभ्य​र्थियों को भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया जाएगा। बोर्ड और एसओजी की ओर से शेष अभ्य​​र्थियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। संबं​धित यूनिवर्सिटी से पत्र लिखकर दस्तावेज वैरिफिकेशन करवाए जा रहे हैं। फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्य​र्थियों की आंकड़ा 400 पार पहुंचने की आशंका जताई जा रही है।