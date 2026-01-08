8 जनवरी 2026,

जयपुर

— पीटीआई भर्ती में फर्जी डिग्री बांटने वाली यूपी की जेएस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द

एसओजी ने 200 चयनित अभ्य​र्थियों के ​खिलाफ मामला दर्ज किया था।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Vijay Sharma

Jan 08, 2026

-- एसओजी ने 200 से ​चयनित अभ्य​​र्थियों के ​​खिलाफ थे मामले दर्ज, चयन बोर्ड ने की सिफारिश

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आयोजित हुई पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जी बीपीएड की डिग्री बांटने वाली उत्तर प्रदेश की जेएस यूनिवर्सिटी की यूपी सरकार ने मान्यता रद्द कर दी है। राजस्थान मेंं आयोजित हुई पीटीआई भर्ती के लिए यूनिवर्सिटी ने बैकडेट में फर्जी डिग्री अभ्य​र्थियों को जारी की ​थी। करीब 200 अभ्यर्थी इस भर्ती में चयनित हो गए। भर्ती में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री के मामले सामने आने के बाद एसओजी ने प्रकरण में जांच शुरू की थी। एसओजी ने 200 चयनित अभ्य​र्थियों के ​खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस प्रकरण में एसओजी ने यूनिवर्सिटी के रजिट्रार और ऑनर को भी गिरफ्तार किया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यूपी सरकार को यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की थी।

--1200 अभ्यर्थी की जांच में 300 से अ​धिक का फर्जीवाड़ा उजागर
पीटीआई भर्ती में से करीब 1200 अभ्य​र्थियों को जांच के दायरे में लिया है। इन अभ्य​र्थियों की जांच बोर्ड और एसओजी अलग-अलग कर रही है। 1200 में से 321 अभ्य​र्थियों का फर्जीवाड़ा बोर्ड ने पकड़़ लिया है। ये अभ्यर्थी अपनी डिग्री सही होने का प्रमाण बोर्ड को नहीं पाए। अब बोर्ड की ओर से इन अभ्य​र्थियों की सूची एसओजी को सौंपी जाएगी। वहीं, इन अभ्य​र्थियों को भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया जाएगा। बोर्ड और एसओजी की ओर से शेष अभ्य​​र्थियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। संबं​धित यूनिवर्सिटी से पत्र लिखकर दस्तावेज वैरिफिकेशन करवाए जा रहे हैं। फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्य​र्थियों की आंकड़ा 400 पार पहुंचने की आशंका जताई जा रही है।

पत्रिका ने उजागर किया मामला
पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़े का मामला राजस्थान पत्रिका ने उठाया था। लगातार खबरें प्रका​शित कर भर्ती में बैकडेट से डिग्री आने का खुलासा किया। इसके बाद चयन बोर्ड ने भर्ती में शामिल अभ्य​र्थियों के दस्तावेजों की जांच शुरू की थी।

पीटीआई भर्ती में फर्जी बीपीएड डिग्री लगाई गई थी। एसओजी ने फर्जीवाड़े में गिरफ्तारियां की। हमने यूपी सरकार को यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई करने की सिफारिश की। इसके बाद यूपी सरकार ने कार्रवाई की।
अलोक राज, चेयरमैन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

यूपी की जेएस यूनिवर्सिटी ने करीब 200 अभ्य​र्थियों को डिग्री दी। जांच में सभी फर्जी मिली। चयनित अभ्य​र्थियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। यूनिवर्सिटी से गिरफ्तारी भी की।
परिस देशमुख, डीआइजी, एसओजी राजस्थान

