जेसीटीएसएल और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अब भी ई-बसों का इंतजारई-बसों की फाइलों में बातें.. हकीकत में यात्री अब भी खा रहे धक्के

दो बजट घोषणाओं में ई-बस बस शामिल
जयपुर। दो साल से राज्य सरकार बजट घोषणा में ई-बसों को लाने का दावा कर रही है। लेकिन वर्ष 2026 आने के बाद भी बसों के आने की सिर्फ बातें ही की जा रही है। हकीकत यह है कि ई-बसें अभी तक आई नहीं है और शहर के लोग कंडम बसों में धक्के खा रहे हैं। पिछले दो सालों में जयपुर को 300 बसों की घोषणा की गई। इतना ही नहीं, कुछ बसों की वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई। इसके बाद भी जयपुर को बसें नसीब नहीं हुई है।
जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज (जेसीटीएसएल) की बात करें तो निगम की महज 200 बसें संचालित हो रही है। डेढ़ लाख की आबादी को रोज इन कंडम बसों में सफर करना पड़ रहा है।
बसों में खड़े रहने तक की जगह नहीं
शहर में जेसीटीएसएल की करीब 200 बसों का संचालन किया जा रहा है। इसमें 100 बसें मिनी हैं। 22 सीटर इन बसों में 60 से 70 यात्री सफर कर रहे हैं। ऐसे में बसों में खड़े रहने तक की जगह नहीं होती। महिला, बच्चे, बुजुर्गों को भारी परेशानी होती है। आने वाले दिनों में यह समस्या और गंभीर होने वाली है। 200 बसों में से 70 बड़ी बसें कंडम संचालित हो रही है।
300 से अधिक ई बसों की तैयारी
जयपुर में अब केन्द्र की स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक बसों को लाया जा रहा है। जेसीटीएसएल अधिकारियों का दावा है कि दिसंबर तक शहर में इलेक्ट्रिक बसें आ जाएंगी। दरअसल, केन्द्र की पॉलिसी के तहत राजस्थान में 675 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं। इनमें से 150 बसें जयपुर में आएंगी। दूसरे चरण में 169 बसें आएंगी। इसके अलावा रोडवेज में 300 इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। इनके टेंडर जारी कर दिए गए हैं।
यह है जेसीटीएसएल बसों की गणित
बसों की हालत बहुत ही खराब है। रोज़ मुझे काम पर जाने के लिए इन बसों में सफर करना पड़ता है, और कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। इन मिनी बसों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, खासकर जब स्कूल और ऑफिस का समय होता है। इंतजार कर रहे हैं, कि कब बसें आएं।
मोहित तिवाड़ी, गांधी नगर
बसों में इतनी भीड़ होती है कि महिलाओं और बच्चों को सफर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बुजुर्गों के लिए तो यह और भी मुश्किल है। अगर ई-बसें आ जाएं तो शायद यह समस्या हल हो जाए।
नंदनी सिंह, मालवीय नगर
केन्द्र सरकार की स्कीम के तहत ई-बसों को लाने की प्रक्रिया की जा रही है। प्रयास है कि दिसबंर तक कुछ बसें आ जाएं।
नारायण सिंह, एमडी जेसीटीएसएल
