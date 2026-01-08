जेसीटीएसएल और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अब भी ई-बसों का इंतजारई-बसों की फाइलों में बातें.. हकीकत में यात्री अब भी खा रहे धक्के

जयपुर। दो साल से राज्य सरकार बजट घोषणा में ई-बसों को लाने का दावा कर रही है। लेकिन वर्ष 2026 आने के बाद भी बसों के आने की सिर्फ बातें ही की जा रही है। हकीकत यह है कि ई-बसें अभी तक आई नहीं है और शहर के लोग कंडम बसों में धक्के खा रहे हैं। पिछले दो सालों में जयपुर को 300 बसों की घोषणा की गई। इतना ही नहीं, कुछ बसों की वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई। इसके बाद भी जयपुर को बसें नसीब नहीं हुई है।