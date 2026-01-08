बदलते श्रम बाजार में पहचान और अधिकारों का संकट

करीब दो दशक पहले अर्जुन सेनगुप्ता समिति ने बताया था कि असंगठित क्षेत्र के करीब 64 प्रतिशत कामगार स्वरोजगार में हैं। उनका कोई तय नियोक्ता नहीं है। ये कामगार थोड़े-थोड़े समय के लिए कई मालिकों के साथ काम करते थे- निर्माण श्रमिक, घर से काम करने वाले कारीगर, फेरीवाले और टुकड़ा-दर-टुकड़ा मजदूरी करने वाले। आज के गिग वर्कर उसी परंपरा के तकनीकी उत्तराधिकारी हैं तो सवाल उठता है कि गिग कामगार अब इतने संगठित होकर सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि प्लेटफॉर्म आधारित काम का दायरा और दबाव अब बहुत बढ़ चुका है और इसने निर्भरता की प्रकृति को ही बदल दिया है। मुंबई में हालिया आंदोलन के दौरान करीब 90 प्रतिशत ऐप आधारित टैक्सियां सड़कों से हट गईं। ड्राइवरों ने काली-पीली टैक्सियों के बराबर किराया, कमीशन की सीमा, वेलफेयर बोर्ड और राज्य स्तर पर गिग वर्कर कानून की मांग की। यही असंतोष फूड डिलीवरी कर्मियों, वेयरहाउस कर्मचारियों और इंस्टेंट मार्केटिंग से जुड़े राइडर्स में भी दिखाई देता है। देशव्यापी आंदोलनों में न्यूनतम मासिक आय, नियत कार्य घंटे और सामाजिक सुरक्षा की मांग प्रमुख रही है। असल समस्या बुनियादी असमानता की है।