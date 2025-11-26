Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Rajasthan Accident: श्रीगंगानगर में भीषण हादसा, ट्रेलर से टकराने के बाद दीवार पर अटकी SUV, पुल से​ नीचे गिरा ड्राइवर; दर्दनाक मौत

Sriganganagar Accident: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में बुधवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Anil Prajapat

Nov 26, 2025

Sriganganagar-road-accident
Play video

हादसे के बाद पुल की दीवार पर अटकी क्षतिग्रस्त एसयूवी। फोटो: पत्रिका

श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में बुधवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा सूरतगढ़ क्षेत्र में नेशनल हाईवे-62 पर मानकसर पुल पर सुबह करीब तीन बजे हुआ। हादसा इतना जबरदस्त था कि एसयूवी पुल की दीवार पर अटक गई और चालक पुल से नीचे जा गिरा। हादसे में एसयूवी चालक की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे की सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। साथ ही क्षतिग्रस्त गाड़ी को क्रेन की मदद से नीचे उतरवाया।

घर जाते समय हुआ हादसा

सिटी थाना के हैड कांस्टेबल महावीर सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान मुरली सिंधी (32) पुत्र भगवानदास निवासी वार्ड 27 सूरतगढ़ के रूप में हुई है। वह भगवानसर के पास होटल चलाता था। बुधवार अलसुबह वह अपनी गाड़ी से घर आ रहा था। तभी मानकसर पुल पर ट्रेलर और एसयूवी में आमने-सामने की भिड़ंत हो गई।

एसयूवी पुल की दीवार पर अटकी

हादसे के बाद बेकाबू एसयूवी पुल की दीवार पर अटक गई। लेकिन, मुरली सिंधी पुल से नीचे गिर गया। जिससे उसकी मौत हो गई। शव को उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंचे। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

हादसे के बाद ट्रेलर में लगी आग

वहीं, हादसे के बाद ट्रेलर में आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि ट्रेलर में लगी बैटरी में शार्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग पर समय रहते काबू पा लिया गया।

ये भी पढ़ें

ACB Action: राजस्थान में 25 हजार की रिश्वत लेने वाला गिरदावर निकला करोड़पति, आय से 308 फीसदी अधिक संपत्ति देख अफसर भी चौंके
डूंगरपुर
Girdawar-Dinesh-Panchal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

big accident in Rajasthan

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 11:50 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan Accident: श्रीगंगानगर में भीषण हादसा, ट्रेलर से टकराने के बाद दीवार पर अटकी SUV, पुल से​ नीचे गिरा ड्राइवर; दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में शिक्षा विभाग की रैंकिंग पर सवाल: कम दान वाले जिले ऊपर, अधिक देने वाले नीचे, 50 रुपए वालों की एंट्री टॉप में

Rajasthan education ranking
श्री गंगानगर

गांवों में नई सत्ता की दस्तक: जिले में 71 नई ग्राम पंचायतें, दो नई पंचायत समितियां और नए चेहरों का दौर शुरू

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर में तबादलों की सूची: 18 प्रधानाचार्यों की घर वापसी, कुछ को इधर-उधर किया, एडीइओ भुंवाल को फिर से लगाया

श्री गंगानगर

वर्क ऑर्डर के बिना वसूली ऑन: पब्लिक पार्क में पार्किंग केे लिए शुरू हो चुका है 50-50 रुपए का खेल

श्री गंगानगर

पंजाब गए श्रीगंगानगर के दोनों दोस्त कार समेत लापता

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.