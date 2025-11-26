Rajasthan Accident: श्रीगंगानगर में भीषण हादसा, ट्रेलर से टकराने के बाद दीवार पर अटकी SUV, पुल से​ नीचे गिरा ड्राइवर; दर्दनाक मौत

श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में बुधवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा सूरतगढ़ क्षेत्र में नेशनल हाईवे-62 पर मानकसर पुल पर सुबह करीब तीन बजे हुआ। हादसा इतना जबरदस्त था कि एसयूवी पुल की दीवार पर अटक गई और चालक पुल से नीचे जा गिरा। हादसे में एसयूवी चालक की मौके पर ही मौत हो गई।