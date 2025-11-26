Rajasthan Accident: श्रीगंगानगर में भीषण हादसा, ट्रेलर से टकराने के बाद दीवार पर अटकी SUV, पुल से​ नीचे गिरा ड्राइवर; दर्दनाक मौत

हादसे के बाद पुल की दीवार पर अटकी क्षतिग्रस्त एसयूवी। फोटो: पत्रिका
श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में बुधवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा सूरतगढ़ क्षेत्र में नेशनल हाईवे-62 पर मानकसर पुल पर सुबह करीब तीन बजे हुआ। हादसा इतना जबरदस्त था कि एसयूवी पुल की दीवार पर अटक गई और चालक पुल से नीचे जा गिरा। हादसे में एसयूवी चालक की मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे की सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। साथ ही क्षतिग्रस्त गाड़ी को क्रेन की मदद से नीचे उतरवाया।
सिटी थाना के हैड कांस्टेबल महावीर सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान मुरली सिंधी (32) पुत्र भगवानदास निवासी वार्ड 27 सूरतगढ़ के रूप में हुई है। वह भगवानसर के पास होटल चलाता था। बुधवार अलसुबह वह अपनी गाड़ी से घर आ रहा था। तभी मानकसर पुल पर ट्रेलर और एसयूवी में आमने-सामने की भिड़ंत हो गई।
हादसे के बाद बेकाबू एसयूवी पुल की दीवार पर अटक गई। लेकिन, मुरली सिंधी पुल से नीचे गिर गया। जिससे उसकी मौत हो गई। शव को उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंचे। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
वहीं, हादसे के बाद ट्रेलर में आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि ट्रेलर में लगी बैटरी में शार्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग पर समय रहते काबू पा लिया गया।
