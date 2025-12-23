बीकानेर मंडल में अब प्लास्टिक मुक्त होंगे अमृत भारत रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्मों पर लगेंगी क्रशिंग मशीनें

बीकानेर मंडल में कुल 22 अमृत स्टेशन शामिल हैं लेकिन योजना के प्रथम चरण में यात्रीभार की दृष्टि से बड़े एवं महत्वपूर्ण अमृत स्टेशनों पर ही यह प्लास्टिक क्रशिंग मशीनें लगाई जाएंगी। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में मंडल के सूरतगढ़, लालगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, चुरु, महेन्द्रगढ़, रतनगढ़, सिरसा आदि प्रमुख अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर यह मशीनें लगाई जानी प्रस्तावित हैं, जबकि शेष स्टेशनों पर दूसरे चरण में यह कार्य होगा। रेल मंडल मुख्यालय बीकानेर व लालगढ़ में यह क्रशिंग मशीनें पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं। वहीं सूरतगढ़ अमृत स्टेशन के चारों प्लेटफार्म पर कुल दस क्रशिंग मशीनें लगाई जाएंगी।