23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

कल से जगतपुरा आरटीओ ऑफिस में होगा भौतिक सत्यापन,वैध दस्तावेज नहीं मिले तो आरसी निरस्त

जयपुर आरटीओ प्रथम राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि ब्लैक लिस्ट करने के बाद जगतपुरा आरटीओ कार्यालय में 24, 25 और 26 दिसंबर को अनिवार्य फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Vijay Sharma

Dec 23, 2025

थ्री डिजिट के वीआइपी नंबरों में फर्जीवाड़े का मामला

जयपुर। परिवहन विभाग में थ्री डिजिट के वीआइपी नंबरों के फर्जीवाड़े में एक्शन शुरू हो गया है। राजस्थान में पहली बार जयपुर आरटीओ प्रथम की ओर से कार्यवाही शुरू की गई है। जयपुर में फर्जी तरीके से बेचे गए 2129 वाहन नंबरों के मामले में वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इतना ही नहीं, सभी वाहनों की आरसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब सभी वाहनों के दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। वैध दस्तावेज मिलने पर ही आरसी को बहाल किया जाएगा। अगर दस्तावेज अवैध पाए गए तो आरसी निरस्त कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, वाहन स्वामियों के खिलाफ मामले दर्ज करवाए जाएंगे।

तीन दिन जगतपुरा में होगी जांच
जयपुर आरटीओ प्रथम राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि ब्लैक लिस्ट करने के बाद जगतपुरा आरटीओ कार्यालय में 24, 25 और 26 दिसंबर को अनिवार्य फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेशभर में करीब 10 हजार वाहनों में फर्जी बैकलॉग करने का मामला सामने आया था। इससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान का अनुमान है।

-- इन सीरीज के नंबरों की आरसी ब्लैक लिस्ट
--RJA, RJI, RIQ, RJY, RNH, RNQ, RPA, RPM, RRF, KRR,
RSG, RSQ, RJB, RJJ, RJR, RJZ, RNI, RNR, RPC, RPX, RRG,
RRX, RSH, RSR, RJC, RJK, RJS, RNA, RNJ, RNT, RPE,
RPZ, RRJ, RRY, RSJ, RSS, RJD, RJL, RJT, RNB, RNK,
RNV, RPF, RRA, RRK, RRZ, RSK, RSY, RJE, RJM, RJU, RJN,
RJV, RNC, RNL, RNW, RPH, RRB, RRL, RSB,
RSL, RSZ, RJF, RJO, RJW, RND, RNM, RNX,
RPI, RRC, RRM, RSD, RSM, RJG, RIP,
RJX, RNF, RNN, RNY, RPJ, RRD, RKN, RSE,
RSN, RJH, RNE, RNO, RNZ, RPK, RRE,
RRO, RSF, RSO

---पत्रिका ने किया मामला उजागर, 450 कार्मिक दोषी

गौरतलब है कि परिवहन विभाग में चर्चित थ्री डिजिट नंबरों का फर्जीवाड़ा राजस्थान पत्रिका ने उजागर किया था। परिवहन विभाग,ईडी और एसीबी की ओर से अलग-अलग कार्यवाही की जा रही है। इसमें राज्य के करीब 450 अफसर और कार्मिकों को दोषी पाया गया है। इस पूरे फर्जीवाड़े में सरकार को 500 से 600 करोड़ रूपए की राजस्व हानि का होना भी पाया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Dec 2025 02:42 pm

Hindi News / News Bulletin / कल से जगतपुरा आरटीओ ऑफिस में होगा भौतिक सत्यापन,वैध दस्तावेज नहीं मिले तो आरसी निरस्त

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

दिल्ली की प्रतिष्ठा ममगाईं बेमेतरा कलेक्टर, पहले ही प्रयास में UPSC क्रैक कर मां का सपना किया पूरा

IAS Pratishtha Mangain
बेमेतरा

एमपी के इस शहर का नजारा बदल देंगे 29 किमी लंबे घाट, जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा

Union Minister JP Nadda arrived to inspect the 29 km long ghats of Ujjain
भोपाल

संपादकीय: न्याय के मूल सिद्धांत से समझौता करना खतरनाक

ओपिनियन

जिले में वाहनों की तेज गति, खराब सडक़ें व नशा बन रहा हादसों की बड़ी वजह

जिले में हर साल औसतन 800 हादसे हो रहे हैं, जिसमें करीब 250 लोगों की मौत इन हादसों से हो जाती है।
नरसिंहपुर

कलेक्ट्रेट में पहुंची मासूम, DM से मिलने की जिद पर अड़ी…मिलकर उनसे दागे सवाल, बोली…मुझे भी बनना है DM

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.