Rajasthan : भरतपुर का महाराज सूरजमल बृज विश्वविद्यालय है घोटालों का गढ़, 2 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर

1- विश्वविद्यालय से 25 लाख रुपए नकदी गायब कर दी गई। इस प्रकरण में भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

2- चार वॉच टॉवर लगाने का काम 2.5 लाख में होना था, लेकिन भुगतान 9.5 लाख किया गया।

3- 9 करोड़ रुपए का फर्नीचर घोटाला : महंगे पर्दे, कुर्सियां, डाइनिंग टेबल जैसा सामान क्रय किया गया। करोड़ों रुपए के फर्नीचर का न तो रिकॉर्ड है, न ही सामग्री दिखाई देती है।

4- 12 करोड़ की केमिस्ट्री लैब घोटाला : जो सामान बताया गया था, वह दिखाई ही नहीं दिया। घटिया स्तर की वालिटी का सामान खरीदा गया।

5- 11.5 करोड़ की पुस्तक खरीद अनियमितता : ऐसी किताबें खरीदी गईं, जिनका छात्रों से कोई लेना-देना नहीं था।

6- उत्तर पुस्तिका घोटाला : 1.5 करोड़, घटिया वालिटी की कॉपियों पर बड़ी रकम का भुगतान।

7- संविदा भर्ती घोटाला : 14 शिक्षकों को योग्यता के विपरीत नियुक्ति दी गई। नियमों को ताक में रखकर 65 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दोबारा नौकरी दी गई।

8- पीएचडी प्रवेश घोटाला : 50 से अधिक छात्रों को बिना गाइड उपलब्ध कराए प्रवेश दे दिया गया। फीस भी ली गई, पर कोर्स पूरा नहीं हो पाया।